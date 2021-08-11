Как работают павильоны «Здоровая Москва»

Павильон «Здоровая Москва» / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Павильоны «Здоровая Москва» возобновили профилактические обследования. Пройти их могут все желающие. Особое внимание уделят москвичам,которые переболели коронавирусом.

Павильоны «Здоровая Москва», расположенные в парках города, с 21 июня временно перепрофилировали в пункты вакцинации. С тех пор первую прививку в них сделали более 560 тысяч жителей столицы, еще 8 тысяч человек прошли ревакцинацию «Спутником Лайт».

— Сегодня имеющихся мощностей в Москве достаточно для продолжения массовой вакцинации без ажиотажа и очередей, — написал в своем личном блоге sobyanin.ru мэр Москвы Сергей Собянин. — Поэтому павильоны «Здоровая Москва» возобновляют проведение профилактических обследований. Особый акцент, по его словам, врачи сделают на выявление и профилактику осложнений у людей, переболевших COVID-19.

— Необходимо учитывать влияние перенесенного коронавируса на состояние здоровья людей, в особенности с сопутствующими хроническими заболеваниями, — сказала главный врач Городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко. — Поэтому в диспансеризацию включены углубленные исследования.

Они позволят определиться в дальнейшем клиническом поиске и уже направлять человека к тому специалисту, который может ему помочь.

Москвичам, столкнувшимся с ковидом, медики рекомендуют сдать биохимический анализ крови по семи показателям, включая выявление уровня холестерина и С-реактивного белка, наличие которого служит признаком сохраняющейся воспалительной реакции после COVID-19. При наличии жалоб на одышку и отеки надо пройти тест с шестиминутной ходьбой, который поможет выявить возможные проблемы в работе сердца и легких. Тем, кто перенес коронавирус в средней и тяжелой форме, советуют также определить концентрацию Д-димера в крови, чтобы исключить риск образования тромбозов.

— Если говорить о хронических болезнях бронхолегочной системы, то они, как известно, могут быть связаны не только с обострениями, но и с постепенным ухудшением состояния пациента, — добавил главный внештатный специалист — пульмонолог Департамента здравоохранения Москвы Андрей Белевский. — Именно поэтому так важно выявлять такие заболевания на ранней стадии, когда лечение оказывается наиболее эффективным.

Расширенная программа обследований в павильонах «Здоровая Москва» направлена на выявление распространенных и опасных заболеваний не только легких, но и сердца, желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы, а также сахарного диабета и злокачественных новообразований.

Диспансеризацию можно пройти в любое удобное время без предварительной записи. Профилактический медосмотр занимает около часа. С пациентами, у которых выявили отклонения, свяжутся врачи городского телемедицинского центра.

В ТЕМУ

В московские парки вернулись «Спортивные выходные» — бесплатные занятия по йоге, танцам, уличной гимнастике и другим популярным видам спорта. Они проходят возле 15 павильонов «Здоровая Москва» по субботам и воскресеньям. Записаться на тренировки можно на сайте проекта sportsweekend. ru или в одном из центров госуслуг «Мои документы».

СПРАВКА

Павильоны «Здоровая Москва» расположены в 45 парках и работают каждый день с 8:00 до 20:00. Все желающие могут не только пройти профилактическое обследование, но и сделать прививку от коронавируса.