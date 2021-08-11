Можно ли навсегда избавиться от последствий ковида

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Коронавирусная инфекция в большинстве случаев не проходит бесследно для людей. Как заявил СМИ директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, с последствиями COVID-19 после выздоровления сталкиваются 70 процентов пациентов. В отдельных случаях длительные осложнения даже могут закончиться для человека инвалидностью. В том, сколько времени может длиться постковидный синдром, как избежать тяжелых последствий и можно ли навсегда избавиться от осложнений после COVID-19, разбиралась «Вечерняя Москва».

Время и внимание к себе

Самое распространенное явление, которое встречается почти у каждого перенесшего COVID-19, — постковидный синдром. Со временем более чем в 70 процентах случаев он проходит. Об этом «ВМ» рассказал заслуженный врач России, пульмонолог, профессор РНИМУ имени Н. И. Пирогова Александр Карабиненко. По его словам, те пациенты, которые имеют множество сопутствующих хронических заболеваний, могут чувствовать ухудшение самочувствия более длительное время.

— Любая болезнь подрывает здоровье человека, даже грипп. Для одних это проходит бесследно, у других остаются пожизненные заболевания. Постковидный синдром может протекать в легкой форме, быть с выраженными проявлениями в тяжелой форме, когда сохраняется угроза жизни. Точно сказать, у какого пациента он будет протекать тяжелее, а у какого — легче, очень сложно. В среднем, я считаю, постковидные симптомы будут уходить где-то в течение 6–12 месяцев, — отметил Александр Карабиненко.

Как посоветовал пульмонолог, когда человек полностью вылечится от коронавируса, в течение трех–четырех недель ему стоит пройти диспансерное обследование на различные скрытые проявления после этого заболевания. Это поможет избежать тяжелых последствий COVID-19 вне зависимости от того, в какой форме переболел человек.

Бегом к врачу

После обычной вирусной инфекции человеку достаточно двух–трех недель для восстановления. После коронавируса эти сроки будут сугубо индивидуальны. Очень часто россияне, перенесшие COVID-19, сталкиваются с функциональной астенией, депрессией, неврозоподобными расстройствами. Об этом «ВМ» сообщила терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко. По ее мнению, больше всего от последствий коронавируса страдают те, кто побывал в стационаре или реанимации.

— Возникновение проблем с легкими также зависит от их исходного поражения. Но они восстанавливаются за три–шесть месяцев. При условии, что терапия и стратегия восстановления построены правильно и нам удается предотвратить фиброз, который возникает после любого воспалительного процесса. Отдельная проблема — это осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Последнее время на фоне ковида все чаще встречаются пациенты с миокардитами и перикардитами. Это тоже требует правильной терапии и восстановительного лечения, — добавила Татьяна Романенко.

Как отметила врач-терапевт, у многих пациентов после коронавирусной инфекции начинает давать сбой эндокринная система. Это связано с тем, что в качестве патогенетической терапии при лечении COVID-19 используются большие дозы глюкокортикоидных гормонов. Это также не проходит бесследно, потому важно правильно их назначать и грамотно выходить из этой терапии, уточнила Татьяна Романенко. По ее словам, многие пациенты сами себе назначают подобные препараты, а это «крайне недопустимо».

Избавится ли человек навсегда от полученных последствий коронавируса, зависит от правильного лечения и реабилитации, пояснила собеседница «ВМ». По ее мнению, здесь россиянам помогут только компетентные специалисты. Поэтому ни в коем случае не стоит заниматься самолечением.