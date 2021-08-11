Андрей Нилов: Дела у нас многотомные

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессионалами, которые рассказывают читателям об особенностях их любимого дела. Сегодня секретами делится подполковник юстиции Андрей Нилов.

Сегодня мы встретились с начальником 4-го отдела по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УВД по Юго-Восточному административному округу Андреем Ниловым.

— Андрей, какие дела расследует ваш отдел?

— Под моим руководством работают восемь человек, расследуют экономические преступления. Например, как-то привлекли к ответственности несколько руководителей районного «Жилищника», принявших на работу «мертвых душ», за которых сами и получали зарплату. За два года злоумышленники присвоили себе 15 миллионов рублей.

— А отличаются экономические дела от общеуголовных?

— Конечно. Если по статьям «Кража» или «Грабеж» задержали людей, совершивших хищение, то такое дело расследуется быстрее. Особенно если изъяли похищенные вещественные доказательства и виновный сознается в совершении преступления. А вот экономические дела считаются сложными. Чтобы доказать вину, нужно изъять много финансовых документов.

Поэтому дела у нас многотомные. Порой расследование ведется несколько месяцев. Ведь мы назначаем, например, бухгалтерские или товароведческие экспертизы. Чтобы их провести, нужно предоставить большое количество документов: платежек, иной документации организации. А изымать приходится в разных местах: как в организациях, так и в банковских учреждениях. И, как правило, такие экспертизы тоже длятся долго.

— Какие финансовые дела удивляют чаще всего?

— Много раз поражался, что люди до сих пор ведутся на финансовые пирамиды. Вроде бы много людей обожглось на «МММ» или «Русский Дом Селенга», но жизнь, видимо, их не учит.

Недавно у нас было дело, где несколько десятков людей отнесли сбережения в компанию, которая брала деньги под инвестирование проекта и обещала почти тридцать процентов годовых.

— Что в данной ситуации можете посоветовать?

—Никогда не вестись на объявления неизвестных фирм, которые обещают очень большие проценты, особенно более десяти. Лучше работать с проверенными организациями и банками, которые зарекомендовали себя.

— Почему стали коллекционировать игрушечные машины?

— Все началось десять лет назад с подарка на 32-летие. Мой коллега Дмитрий Корсун подарил модель служебного автобуса ЗИС-8 — того самого «Фердинанда» из фильма «Место встречи изменить нельзя». Игрушка натолкнула на мысль побольше узнать об истории служебного транспорта.

Стал обращать внимание на модели, которые продавали в магазинах. Но самое интересное, что в продаже было мало экземпляров служебных автомобилей, особенно полицейских.

Копии некоторых авто вообще не выпускали. У многих моих знакомых остались фотографии милицейских машин прошлых лет. Я стал искать фирмы, которые делали модели на заказ, и таким образом создавал уникальные макеты служебных машин.

ДОСЬЕ

Андрей Нилов родился в 1979 году. Работает начальником 4-го отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УВД по Юго-Восточному округу Москвы. Имеет необычное увлечение: собирает модели автомобилей, стоящих на вооружении в правоохранительных органах.