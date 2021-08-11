Отставка ректора не помешает университету начать учебный год вовремя

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Ректора Российского государственного социального университета Наталью Починок отстранили от должности. Такое решение приняли в Министерстве науки и высшего образования РФ.

По словам декана факультета коммуникативного менеджмента университета, это не более чем формальная процедура.

— Решение отстранить от работы Наталью Починок было принято, я подчеркиваю, не в результате каких-то серьезных проблем, выявленных во время проверки, а чтобы соблюсти формальный протокол. В некоторых случаях такую меру используют для того, чтобы получить максимально подробную и объективную информацию о работе организации и непредвзято ее проверить, — уточнил Игорь Романов.

Он добавил, что коллектив РГСУ надеется на положительное решение Минобрнауки и продолжение работы в прежнем составе.

Поводом для проверки в университете стали жалобы студентов на обучение и проживание. В студенческом секторе профсоюза вуза эту информацию подтвердили.

— Во время пандемии коронавируса и действующего тогда режима самоизоляции обучающиеся действительно приходили к нам с жалобами. Но руководство вуза урегулировало все проблемы. Сейчас никаких недовольств у ребят больше нет, — отметили в профсоюзе.

Помимо ситуации со студентами, вопросы были и к декларации о доходах Натальи Починок. Но дополнительная информация на этот счет будет известна только после завершения проверки.

Наталья Починок будет отстранено от работы до 6 сентября. Но представители университета отметили, что, несмотря на это, учебный год в РГСУ начнется по намеченному плану.

— Сложившаяся ситуация никак не повлияет на образовательный процесс. Пока временно исполняющим обязанности ректора станет проректор по безопасности университета Андрей Хамров, — уточнили в РГСУ.

Решение о восстановлении либо об окончательном отстранении Натальи Починок от должности ректора университета будет принимать министр высшего образования и науки России Валерий Фальков.

Подобные внеплановые проверки проходят периодически и в других столичных вузах.