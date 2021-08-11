Большие пеликаны в душе словно трепетные лани

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Озеро для пеликанов обустроили в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Теперь там живут пять прекрасных птиц.

Птенцов 2019 и 2020 годов рождения решено было поселить на новой территории, потому что колония пеликанов сильно увеличилась. Возникла необходимость в новых жилищах для пернатых. Чтобы решить «квартирный вопрос», для птиц оборудовали озеро. Его площадь — два гектара. Там есть пирс, кормовое место, плавучие острова — все, чтоб птицам было комфортно и спокойно.

В рационе пеликанов — свежая рыба. Кстати, пропитание они могут себе добывать самостоятельно: на озере есть возможность охотиться на карпов, обитающих в глубинах водоема.

— У нас три кудрявых пеликана и два розовых, — рассказала ведущий зоолог центра Татьяна Рожкова. — Самого крупного и наглого зовут Сема. Остальным имена пока не придумали.

Кудрявых пеликанов можно узнать по перьям на голове, кокетливо закрученным вверх. А еще они весьма нахраписты.

— У розовых характер другой, — поясняет Татьяна. — Они очень деликатные. Стараются держаться в тени более крупных собратьев. При этом оба вида хорошо ладят, конкуренции и агрессии нет.

Пеликанов, по словам зоолога, нельзя пугать.

— При немалых размерах и огромном клюве, это нежные, ранимые птицы. Будто внутри они трепетные лани, — замечает специалист.