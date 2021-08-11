Образцовое место для культурного отдыха

1930-е годы. Аттракцион «Таинственная комната» в Парке имени Горького. Стены и пол в комнате вращались, что весьма радовало посетителей

В Москве для жителей города 93 года назад был открыт Центральный парк культуры и отдыха.

Имя пролетарского писателя номер один Максима Горького парку было присвоено только через четыре года. И с ним он приобрел массовую известность и дожил до сегодняшнего дня. А в номере от 13 августа 1928 года, который вышел в понедельник, то есть на следующий день после события, «Вечерняя Москва» сообщала, что открытие должно было состояться ровно в полдень, но «множество публики просочилось на территорию парка задолго до 12-ти».

«А когда парк открылся официально, десятки тысяч наводнили все аллеи и дорожки, все павильоны и рестораны», — отмечалось в репортаже «Вечерней Москвы».

Особенно нравились посетителям аттракционы. Недалеко от главного входа их встречала сетчатая мышеловка, как описывала его «Вечерняя Москва», представлявшая, скорее всего, вид лабиринта. Попытки выбраться из него веселили самих участников и собравшихся вокруг зевак. Для детей был создан театр, где показывали «Красного Петрушку». Непрерывно играли несколько оркестров, выступали акробаты, украинская капелла, крестьянский хор, этнические коллективы.

Вместе с тем нашлись и недостатки. Газета сообщала, что было мало урн.

«В Нескучном саду мало скамеек. Из-за этого многие украдкой устраиваются на траве. Буфеты и рестораны не вмещают всех желающих. Образуются очереди, давка», — писала «Вечерняя Москва».

Трамваев и троллейбусов, идущих до парка, было тоже не очень много, что раздражало москвичей.

Вместе с тем открытие нового парка в столице, несмотря на недостатки, было воспринято очень положительно. Начало было признано хорошим.

Этот факт отметили и другие столичные газеты.

И все-таки запаса оптимизма не хватило. Чуть больше чем через месяц, руководство парка было отстранено от работы из-за неготовности к большому потоку посетителей.

«Перезагрузка» парка связана с именем Бетти Глан, которая была заведующей с 1929 по 1937 год. В этом время в парке появляется множество аттракционов, среди которых 35-метровая спиральная вышка для спуска вниз на специальных ковриках. Открылся звуковой кинотеатр, который просуществовал до 1942 года, когда его разрушила бомба. Ресторанов и кафе стало еще больше.

Парк быстро стал любимым местом отдыха нескольких поколений москвичей, называвших его просто по-свойски Парк Горького.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Митрофанов, москвовед:

— Парк быстро стал образцово-показательным. В нем было все, что нужно советскому человеку: зоны отдыха, спортивных игр, санитарный блок. Но главной функцией парка была идеологическая. Посетителей встречали выложенные из цветов и других материалов портреты Сталина, других вождей, скульптуры красноармейцев, беседующих с детьми или бдительно стоящих на страже социалистической Родины.