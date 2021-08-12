Юбилейные рекорды: фестиваль «Русское поле» отметил десятилетие

Артистка Хора русской песни радио «Орфей» Ольга Богатюк на «Русском поле» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Прямую трансляцию юбилейного X Межрегионального фестиваля славянского искусства «Русское поле» из культурного центра «Строгино» посмотрели свыше четырех миллионов человек из разных стран.

Свой юбилей любимый миллионами зрителей фестиваль из-за сохранившихся ограничений отметил в онлайн-формате. Однако это не помешало ему объединить жителей разных регионов России и нескольких стран.

— На первом фестивале у нас было 5 тысяч зрителей, а в 2019 году (последний фестиваль в офлайн-формате) уже 150 тысяч . Увеличилось и количество заявок, теперь в мероприятии участвуют и зарубежные страны. В этом году в конкурсе участвовали артисты из семи стран, в том числе из Германии, Испании,Словакии, — рассказал руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

Те, кто следит за фестивалем давно, знают, что «Русское поле» —это не только демонстрация великого наследия славян через песни, танцы, знакомство с ремеслами и национальной кухней, но еще и рекорды.

— Мастера льняного дела из Костромы соткали самый длинный рушник, его длина 210,35 метра, а вес порядка 37 килограммов! — перечисляет достижения юбилейного фестиваля директор Международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд» Влад Копылов. — А умельцы Федоскинской фабрики расписали самое большое в мире панно. Весит этот уникальный шедевр порядка 30 килограммов , а его размер достигает 1,8 на 1,4 метра!