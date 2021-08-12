От песен до ремесел

Участники башкирского хора Ляйля Сафина, Гулькай Халиуллина, Гульнара Ибрагимова и Камиль Умургулов/ Фото: Элина Масимова / Вечерняя Москва

У крупных диаспор и землячеств в Москве есть культурные центры. Во многих из них проводят мастер-классы по ремеслам, языковые курсы, занятия по вокалу и танцам.

Так, например, национальная культурная автономия «Белорусы Москвы» проводит для жителей столицы занятия в творческой познавательно игровой студии «Белорусская скарбничка».

— Все занятия выстроены в развивающую программу с элементами языкового разнообразия, — рассказывает культуролог, заместитель председателя НКА «Белорусы Москвы» Елена Макарукович. — Это песенки и поговорки, забавные потешки, сказки и считалочки. Будем вместе озорничать в играх далеких времен, которые помогут нам раскрыть тайны целого народа.

Много интересного и в Башкирском культурном центре. Здесь есть вокально-музыкальный и хореографический отделы, студии изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества. Причем посещать занятия могут все желающие. Кстати, о творчестве.

В национальных культурных центрах время от времени проходят мастер-классы, где учат ремеслам. Иногда занятия проходят на постоянной основе. Так, например, в Измайловском кремле — одном из центров русской культуры, можно научиться делать тряпичную или соломенную куклу, расписывать деревянную игрушку или матрешку.

Обширную культурную работу ведет Еврейский культурный центр. Здесь обучают ивриту, учат керамике детей и взрослых, есть собственная школа анимации и даже академия мюзикла.

Идут занятия и в студии народных израильских танцев «Рикудей Ам». А в московском Еврейском культурном центре на Большой Никитской каждый понедельник в 20:00 собираются евреи, а также заинтересованные представители других народов для обсуждения очередной главы Торы в соответствии с древней еврейской традицией.

В Азербайджанском культурном центре регулярно проводятся квесты, мастер-классы, спектакли и выставки. Сейчас, впрочем, в большинстве культурных центров занятия проходят в онлайн-формате. Но пандемия закончится, и обогатиться культурой разных народов можно будет вживую.