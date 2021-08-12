Щит был диковинкой

1938 год. Наземный вестибюль станции «Динамо» столичного метрополитена / Фото: Рastvu.com

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

В четверг, 13 августа 1936 года, «Вечерка» рассказала москвичам, что построено уже 2500 метров тоннелей второй очереди метрополитена.

Обстоятельный и подробный материал был написан заместителем начальника Метростроя Егором Абакумовым. Егор Трофимович не без законной гордости рассказывает о темпах строительства метро.

«Техника строительства по сравнению с первой очередью шагнула далеко вперед. Целый ряд технических проблем мы решили по-новому, опираясь на колоссальные достижения нашей промышленности.

Огромные количества металла и мощное механическое оборудование, которые дала нам страна, делают Метрострой наиболее технически вооруженной стройкой страны».

Вместе с тем Егор Трофимович не замалчивает трудности, с которыми приходится сталкиваться строителям. «Над станцией «Динамо» неустойчивые плывунные грунты укреплены при помощи искусственного замораживания».

Проезжая от станции «Динамо» до «Аэропорта», пассажиры сегодняшнего метрополитена вряд ли задумаются, как трудно было строить этот участок.

«Здесь все тоннели проходят сквозь плывуны. Работы с самого начала и до конца будут вестись под сжатым воздухом».

По словам Егора Абакумова, вторая очередь строилась в сложных условиях буквально на любом ее участке. Водоносные грунты были прямо под зданием Белорусско-Балтийского вокзала (теперь Белорусский вокзал. — «МВ»). А в районе будущей станции «Площадь Революции» рабочие и проходку вели в сложных грунтах, так еще тоннель возводили под коллектором реки Неглинки.

В ходе стройки применяли сжатый воздух, кессоны и проходческие щиты. А всего несколько лет назад они были такой диковинкой, что не все верили, что такая техника позволяет сразу укладывать тюбинги, оставляя за собой метры готового тоннеля. Скорость больше двух метров в сутки при стройке первой очереди считалась высокой. Почти подземный самолет.

Также газета сообщала, что на Мытищинском вагоностроительном заводе собирали поезд для второй очереди. Предполагалось, что пассажирские диваны внутри вагона будут располагаться в виде купе с отдельным входом, сообщающихся между собой. Обещали, что вес вагона снизится, а скорость движения возрастет.

Вторая очередь метрополитена была построена, а подвижной состав остался прежним. В конструкцию вагонов вносили разные технические усовершенствования, но купе для пассажиров так и не появилось.

ЦИФРА

15 дней уходило у бригады товарища Солдатова на монтаж щита. Это был рекордный показатель.

КСТАТИ

В июле 1941 года, во время одного из авианалетов на Москву, одна из бомб пробила перекрытие тоннеля между станциями «Арбатская» и «Смоленская». След на потолке тоннеля сохранился до сих пор. Поэтому параллельно построили еще один участок метрополитена.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

В 1940 году на станции «Динамо» по ночам работала физическая лаборатория. Космическое излучение, создававшее помехи в наземных лабораториях, не проникало на 40-метровую глубину.