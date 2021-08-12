Подростки из Сирии увидели столицу

Фото: Пресс-служба Совфеда

В среду, 12 августа, по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу в столицу прибыли школьники из Сирийской Арабской Республики.

Самолет Воздушно-космических сил России доставил в Москву 46 школьников из провинций Дамаск, Хомс, Хама, Деръа, Эс-Сувейда, Тартус и Латакия. Эти ребята от 10 до 16 лет на родине изучают русский язык. Среди их родителей есть те, кто погиб во время войны правительственных сил Сирии против боевиков ИГИЛ (запрещенная на территории России террористическая организация).

— Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил этих школьников посетить нашу страну, чтобы изучить ее культуру и традиции, познакомить с историей и увидеть достопримечательности Москвы. Это решение он принял по итогам поездки межведомственной делегации в Сирийскую Арабскую Республику в конце июля 2021 года, — сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Для сирийских школьников подготовили интересную культурную программу. Ребята посетят обзорную экскурсию по территории Московского Кремля, столичный зоопарк, планетарий и Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

— Мы покажем ребятам нашу основную экспозицию «Подвиг народа», не имеющую аналогов в мире. Также пройдет экскурсия по площадке перед музеем, где установлены образцы боевой техники времен Второй мировой войны, — рассказала заведующая методическим вектором экскурсионного бюро Музея Победы Светлана Клевцовская.

Также ребята из Сирии посетят Культурно-просветительский центр Вооруженных сил Российской Федерации в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот». Там школьники поучаствуют в концерте.

Они выйдут на сцену и исполнят песни на русском языке. А после этого ребят из Сирии познакомят с их сверстниками из российских молодежных организаций: Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» и волонтерской роты Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Делегация школьников из Сирийской Арабской Республики пробудет в Москве до 17 августа. Затем ребята вернутся на родину.

Поездку удалось организовать при поддержке правительства Москвы, Россотрудничества и Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».