Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Шевели извилинами

Никита Бессарабов

Общество
Шевели извилинами
Фото из архива Натальи Бикташевой

В четверг, 12 августа, тренер Наталья Бикташева провела первое занятие по нейрофитнесу в рамках проекта «Московское долголетие». «Вечерняя Москва» разбиралась, как движения помогут тренировать мозг.

Тренер по художественной гимнастике, педагог проекта «Московское долголетие» Наталья Бикташева признается, что очень любит Москву. Выросла в этом городе и обожает гулять в центре — по Садовому кольцу и внутри него. Как свои пять пальцев изучила Тверскую, улицу Льва Толстого, Бульварное кольцо.

— Однако мой родной район — Щукино, — говорит Бикташева. — Здесь мне нравятся академгородок, дома рядом с памятником Курчатову… Мне очень приятно, что сохраняются эти старые постройки. Все-таки это история Москвы.

Памятники прошлого сохранились хорошо, зато жизнь Натальи резко изменилась в 90-х. Бикташева окончила обучение в МАИ, по образованию была инженером-электромехаником. Работала в Научно-производственном объединении «Молния», участвовала в разработке орбитального корабля «Буран».

— Один раз он у нас летал в космос, — вспоминает Бикташева. — Когда наступили времена перемен, авиационная промышленность стала разваливаться. Проект закрыли. Пришлось вспомнить, что я кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. Тогда и получила второе образование — хореографа.

По словам тренера, для нее такая переквалификация была необычным и интересным опытом. Сейчас Бикташева осваивает новые горизонты — сама изучает нейрофитнес и пропагандирует его среди людей старшего возраста.

— Это система упражнений, повышающих качество работы мозга, — поясняет она. — Есть сложные физические упражнения, которые мы можем делать только на спортивных объектах. Во время их выполнения ведется одновременная разноплановая работа рук и ног. Например, мы шагаем, высоко поднимая колени, при этом правая рука поднимается вверх, а левая отводится в сторону. Такие сложные асинхронные движения заставляют наш мозг фокусировать внимание.

По мнению Бикташевой, бег, приседания и отжимания — это упражнения для тела. Человек выполняет их механически, при этом ему не нужно решать сложных задач. Так же и в быту: человек чистит зубы, ест или моет посуду как бы на автопилоте — он знает все движения наизусть. Но если повторить те же действия другой рукой, это станет для мозга необычным вызовом.

Бикташева критически относится к современным условиям, к отсутствию сложных задач, которые могли бы мотивировать человека тренировать память.

— Люди перестали запоминать телефоны, забыли, что значит считать в уме — в смартфон ведь встроен и калькулятор. Все это дает мозгу возможность расслабиться. Когда человек живет в таком режиме, он может забыть даже дорогу домой. Поэтому для пожилых людей нейрофитнес нужен скорее для тренировки памяти, для предотвращения худшего расклада — болезни Альцгеймера, — говорит она.

СПРАВКА

Нейрофитнес — комплекс лечебно-профилактических мероприятий, предназначенный для восстановления и улучшения памяти, креативного мышления и эмоционального интеллекта.

Методика подходит пациентам, у которых появились нарушения из-за хронических соматических или психических заболеваний, возраста или длительного приема лекарств.

Разработка помогает предотвратить деменцию и бороться с ней на ранних стадиях. Также методика эффективна в лечении депрессии.

Читайте также:
Тренерыфитнесулучшить память
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Вадим Коженов
Вадим Коженов

Нужен один порядок для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Собраться вместе нам ничто не помешает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Давайте просто в них поверим

Игорь Березин
Игорь Березин

Как изменится рынок продуктов

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Судиться с бургером бесперспективно

Все мнения
О проекте