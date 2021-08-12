Шевели извилинами

Фото из архива Натальи Бикташевой

В четверг, 12 августа, тренер Наталья Бикташева провела первое занятие по нейрофитнесу в рамках проекта «Московское долголетие». «Вечерняя Москва» разбиралась, как движения помогут тренировать мозг.

Тренер по художественной гимнастике, педагог проекта «Московское долголетие» Наталья Бикташева признается, что очень любит Москву. Выросла в этом городе и обожает гулять в центре — по Садовому кольцу и внутри него. Как свои пять пальцев изучила Тверскую, улицу Льва Толстого, Бульварное кольцо.

— Однако мой родной район — Щукино, — говорит Бикташева. — Здесь мне нравятся академгородок, дома рядом с памятником Курчатову… Мне очень приятно, что сохраняются эти старые постройки. Все-таки это история Москвы.

Памятники прошлого сохранились хорошо, зато жизнь Натальи резко изменилась в 90-х. Бикташева окончила обучение в МАИ, по образованию была инженером-электромехаником. Работала в Научно-производственном объединении «Молния», участвовала в разработке орбитального корабля «Буран».

— Один раз он у нас летал в космос, — вспоминает Бикташева. — Когда наступили времена перемен, авиационная промышленность стала разваливаться. Проект закрыли. Пришлось вспомнить, что я кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. Тогда и получила второе образование — хореографа.

По словам тренера, для нее такая переквалификация была необычным и интересным опытом. Сейчас Бикташева осваивает новые горизонты — сама изучает нейрофитнес и пропагандирует его среди людей старшего возраста.

— Это система упражнений, повышающих качество работы мозга, — поясняет она. — Есть сложные физические упражнения, которые мы можем делать только на спортивных объектах. Во время их выполнения ведется одновременная разноплановая работа рук и ног. Например, мы шагаем, высоко поднимая колени, при этом правая рука поднимается вверх, а левая отводится в сторону. Такие сложные асинхронные движения заставляют наш мозг фокусировать внимание.

По мнению Бикташевой, бег, приседания и отжимания — это упражнения для тела. Человек выполняет их механически, при этом ему не нужно решать сложных задач. Так же и в быту: человек чистит зубы, ест или моет посуду как бы на автопилоте — он знает все движения наизусть. Но если повторить те же действия другой рукой, это станет для мозга необычным вызовом.

Бикташева критически относится к современным условиям, к отсутствию сложных задач, которые могли бы мотивировать человека тренировать память.

— Люди перестали запоминать телефоны, забыли, что значит считать в уме — в смартфон ведь встроен и калькулятор. Все это дает мозгу возможность расслабиться. Когда человек живет в таком режиме, он может забыть даже дорогу домой. Поэтому для пожилых людей нейрофитнес нужен скорее для тренировки памяти, для предотвращения худшего расклада — болезни Альцгеймера, — говорит она.

СПРАВКА

Нейрофитнес — комплекс лечебно-профилактических мероприятий, предназначенный для восстановления и улучшения памяти, креативного мышления и эмоционального интеллекта.

Методика подходит пациентам, у которых появились нарушения из-за хронических соматических или психических заболеваний, возраста или длительного приема лекарств.

Разработка помогает предотвратить деменцию и бороться с ней на ранних стадиях. Также методика эффективна в лечении депрессии.