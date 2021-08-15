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Родители получат консультации

Вероника Ушакова

Общество
Родители получат консультации
Фото: Pixabay

Сегодня Роспотребнадзор запускает горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.

Специалисты помогут москвичам выбрать одежду и обувь для детей, ранцы и портфели, гаджеты, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары.

По данным ведомства, в прошлом году чаще всего на горячую линию обращались с вопросами о возобновлении очного формата обучения в школах. Кроме того, родители часто интересовались мерами профилактики распространения коронавируса.

— Информация, полученная по итогам горячей линии, позволяет выделить наиболее популярные вопросы. Эти темы мы включаем в разъяснительные семинары, лекции и круглые столы, — сказала сотрудник пресс-службы са Елена Вансович.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве проконсультируют по вопросам качества и безопасности детских товаров. Поговорить с экспертами можно по будням с 9:00 до 17:30 по телефону 8 (495) 678-39-61. Задать вопросы по защите прав потребителей москвичи могут, позвонив по номеру 8 (495) 785-37-41. За консультацией по санитарно-эпидемиологическим вопросам стоит обращаться по телефонам: 8 (495) 678-40-57 и 8 (495) 678-63-60.

Звонки принимаются с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и в пятницу с 9:00 до 16:45. Помимо советов, специалисты помогут составить исковые заявления и жалобы на некачественную продукцию для детей.

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