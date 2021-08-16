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Обеспечьте ребенка достойным будущим: в Москве идет набор в детскую IT-академию

Полина Французова

Общество
Обеспечьте ребенка достойным будущим: в Москве идет набор в детскую IT-академию
Фото: Компьютерная академия ШАГ

Лучшее, что могут сделать родители для своего ребенка, — это еще в детстве обучить его базовым навыкам профессии будущего. Имея фундамент в виде знаний и опыта в IT-сфере, уже во взрослом возрасте он никогда не останется без работы. Будущее за цифровыми технологиями, поэтому хороший айтишник всегда найдет достойную вакансию с высокой зарплатой, возможностью путешествовать и расти по карьерной лестнице.

Хотите такое будущее для своих детей? Тогда пора начинать уже сейчас! В Москве маленьких айтишников обучают в Компьютерной академии ШАГ — международном образовательном центре, специализирующемся на образовании в сфере информационных технологий. Академия имеет филиалы в 22 странах и 105 городах, а в обучении делает упор на практические навыки и увлекательный для ребят формат получения знаний.

Малая компьютерная академия проводит осенний набор в три возрастные группы:

• 7–8 лет;

• 9–12 лет;

• 13–14 лет.

Группы набираются достаточно быстро, поэтому родителям, которые хотят уже в ближайшее время отдать ребенка на занятия, стоит поторопиться.

Детская образовательная программа Компьютерной академии ШАГ включает все основные IT-направления и поможет выявить, к какому из них у маленького студента есть талант: программирование, создание сайтов, анимация, разработка игр, web-дизайн и т. д. Все это — востребованные умения, за которыми охотятся крупнейшие мировые IT-корпорации.

Ежегодно появляются все новые направления, в которых IT-специалист может реализовать свой потенциал. Например, сейчас в тренде дополненная и виртуальная реальность, облачные технологии и 3D-моделирование. Программа академии включает и эти актуальные цифровые технологии.

Обеспечьте ребенка достойным будущим: в Москве идет набор в детскую IT-академиюФото: Компьютерная академия ШАГ

В Малой компьютерной академии работают практикующие преподаватели, которые сами пишут код и реализуют проекты для заказчиков. А значит, дети учатся не «по учебнику», а на реальных задачах и кейсах. Вы можете убедиться в этом сами и посмотреть работы маленьких учеников на сайте академии в конце страницы.

Даже если ребенок вырастет и поймет, что IT — это не его путь, занятия прокачают его интеллектуальные способности и помогут в учебе. Задания и теория по информационным технологиям помогают подружиться с такими сложными школьными предметами, как физика, математика и информатика.

Кроме того, здесь ребенок социализируется и найдет друзей по интересам. Юные студенты встречаются с опытными IT-специалистами, участвуют в хакатонах, соревнуются в роботехнике, участвуют в олимпиадах и нескучно проводят каникулы в рамках специальных программ академии. Эти мероприятия учат выражать свое мнение, формулировать мысли, правильно коммуницировать с окружающими и работать в команде.

Обеспечьте ребенка достойным будущим: в Москве идет набор в детскую IT-академиюФото: Компьютерная академия ШАГ

Подробная информация о занятиях в Малой компьютерной академии размещена на сайте. Не упускайте драгоценное время, когда гибкий детский ум легко усваивает информацию. Если вы хотите вырастить айтишника — это лучший момент для начала обучения.

Компьютерная академия ШАГ

Теперь найти себя и выбрать дело по душе еще в детском возрасте стало возможным!

Адреса:

м. Кутузовская, Кутузовский проспект, 36 строение 2;

м. Сокол, Ленинградский проспект,д. 80, корп.17;

м. Марьино, Люблинская ул., д. 169 корп. 2;

м. Беляево, ул. Миклухо-Маклая, д. 36а;

м. Перово, Зеленый проспект, д. 20;

м. Алексеевская, Проспект Мира, д. 95 стр. 1;

м. Бибирево, Бибиревская улица, 8к1;

м. Севастопольская, Азовская улица, 24к3;

м. Жулебино, Привольная улица, д. 70;

м. Юго-Западная, ул. Покрышкина д. 8 к. 1;

м. Проспект Вернадского, проспект Вернадского 29.

Телефон: +7 (495)–151-19-01

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