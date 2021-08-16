Обеспечьте ребенка достойным будущим: в Москве идет набор в детскую IT-академию
Лучшее, что могут сделать родители для своего ребенка, — это еще в детстве обучить его базовым навыкам профессии будущего. Имея фундамент в виде знаний и опыта в IT-сфере, уже во взрослом возрасте он никогда не останется без работы. Будущее за цифровыми технологиями, поэтому хороший айтишник всегда найдет достойную вакансию с высокой зарплатой, возможностью путешествовать и расти по карьерной лестнице.
Хотите такое будущее для своих детей? Тогда пора начинать уже сейчас! В Москве маленьких айтишников обучают в Компьютерной академии ШАГ — международном образовательном центре, специализирующемся на образовании в сфере информационных технологий. Академия имеет филиалы в 22 странах и 105 городах, а в обучении делает упор на практические навыки и увлекательный для ребят формат получения знаний.
Малая компьютерная академия проводит осенний набор в три возрастные группы:
• 7–8 лет;
• 9–12 лет;
• 13–14 лет.
Группы набираются достаточно быстро, поэтому родителям, которые хотят уже в ближайшее время отдать ребенка на занятия, стоит поторопиться.
Детская образовательная программа Компьютерной академии ШАГ включает все основные IT-направления и поможет выявить, к какому из них у маленького студента есть талант: программирование, создание сайтов, анимация, разработка игр, web-дизайн и т. д. Все это — востребованные умения, за которыми охотятся крупнейшие мировые IT-корпорации.
Ежегодно появляются все новые направления, в которых IT-специалист может реализовать свой потенциал. Например, сейчас в тренде дополненная и виртуальная реальность, облачные технологии и 3D-моделирование. Программа академии включает и эти актуальные цифровые технологии.
В Малой компьютерной академии работают практикующие преподаватели, которые сами пишут код и реализуют проекты для заказчиков. А значит, дети учатся не «по учебнику», а на реальных задачах и кейсах. Вы можете убедиться в этом сами и посмотреть работы маленьких учеников на сайте академии в конце страницы.
Даже если ребенок вырастет и поймет, что IT — это не его путь, занятия прокачают его интеллектуальные способности и помогут в учебе. Задания и теория по информационным технологиям помогают подружиться с такими сложными школьными предметами, как физика, математика и информатика.
Кроме того, здесь ребенок социализируется и найдет друзей по интересам. Юные студенты встречаются с опытными IT-специалистами, участвуют в хакатонах, соревнуются в роботехнике, участвуют в олимпиадах и нескучно проводят каникулы в рамках специальных программ академии. Эти мероприятия учат выражать свое мнение, формулировать мысли, правильно коммуницировать с окружающими и работать в команде.
Подробная информация о занятиях в Малой компьютерной академии размещена на сайте. Не упускайте драгоценное время, когда гибкий детский ум легко усваивает информацию. Если вы хотите вырастить айтишника — это лучший момент для начала обучения.
Компьютерная академия ШАГ
Теперь найти себя и выбрать дело по душе еще в детском возрасте стало возможным!
Адреса:
м. Кутузовская, Кутузовский проспект, 36 строение 2;
м. Сокол, Ленинградский проспект,д. 80, корп.17;
м. Марьино, Люблинская ул., д. 169 корп. 2;
м. Беляево, ул. Миклухо-Маклая, д. 36а;
м. Перово, Зеленый проспект, д. 20;
м. Алексеевская, Проспект Мира, д. 95 стр. 1;
м. Бибирево, Бибиревская улица, 8к1;
м. Севастопольская, Азовская улица, 24к3;
м. Жулебино, Привольная улица, д. 70;
м. Юго-Западная, ул. Покрышкина д. 8 к. 1;
м. Проспект Вернадского, проспект Вернадского 29.
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