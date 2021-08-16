Акция «К марафону готов!» предлагает всем желающим пройти бесплатный курс беговой подготовки

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Торговая сеть «Пятерочка» и бренд Aqua Minerale Active запустили акцию «К марафону готов!». Все желающие могут пройти бесплатный курс беговой подготовки, а также внести свой вклад в пользу Фонда продовольствия «Русь», превращая километры в благотворительные пожертвования.

Курс тренировок длительностью 1,5 месяца проводится в Москве и Санкт-Петербурге при поддержке экспертов Adidas Runners и рассчитан на новичков, которые планируют принять участие в Московском марафоне 26 сентября или просто хотят научиться заниматься бегом правильно. Тренировки проходят по выходным, каждая длится полтора часа: 45 минут — функциональная подготовка и еще 45 минут — бег по маршруту.

— Техника бега важна не только в марафоне, но и в любой беговой дисциплине. Техничный бег на соревнованиях позволит сохранить энергию и ресурсы организма, а также достичь наилучшего результата. Занятия бегом активно задействуют весь организм, поэтому при тренировках крайне важно обращать внимание на общую физическую подготовку и пить достаточное количество воды, — рассказывает Мария Осокина, мастер спорта, победительница XXX марафона «Белые Ночи», серебряный призер Пермского марафона — 2019, бронзовый призер Московского марафона — 2018. — Важно постоянно поддерживать себя в форме, улучшать свои результаты и, конечно, любить то, что ты делаешь, тогда и мотивировать себя становится гораздо проще. Бег должен приносить удовольствие на протяжении всей дистанции и радость при пересечении финишной черты.

Кроме того, все километры, которые пробегут участники тренировок, конвертируются в пожертвования в Фонд продовольствия «Русь» из расчета один километр — 50 рублей. Километры считаются в созданном на платформе клубе при помощи заранее установленного трекера. Ожидается, что таким образом на благотворительность будет перечислено не менее 500 000 рублей.

— Забота о сообществе и содействие здоровому образу жизни — часть стратегии устойчивого развития Х5 и «Пятерочки» в частности. Нашей совместной акцией с брендом Aqua Minerale Active мы подарим всем участникам проекта заряд мотивации и хорошего настроения. Регулярно посещая тренировки, можно научиться правильно заниматься бегом, привести себя в форму к марафону и расширить круг общения, завести новые знакомства. Наш проект поможет не только подготовиться к главному спортивному событию этой осени, но и сделать доброе дело — помочь нуждающимся, — отметила директор департамента по маркетинговым коммуникациям торговой сети Оксана Трофимова.

Торговая сеть и его партнер традиционно поддерживают «Московский марафон», самый масштабный в России забег, в котором принимают участие и профессиональные спортсмены, и любители бега. Два маршрута протяженностью 42,2 километра и 10 километров будут проложены по центральным улицам и набережным Москвы с видом на легендарные достопримечательности. Восстановить водный баланс и восполнить полезные элементы на дистанции и после финиша поможет Aqua Minerale Active с калием, магнием и витаминами группы B.

— Рост популярности бега продолжается уже несколько лет. Этому способствуют несколько факторов: доступность, низкие затраты на экипировку и, конечно, качественное развитие организаторов соревнований по всей России. Одним из лидеров бегового движения является Московский марафон, собирающий на главный старт десятки тысяч бегунов со всей страны: от начинающих спортсменов до участников чемпионатов мира и Олимпиад, — отметил менеджер по спортивному маркетингу PepsiCo Александр Постников.