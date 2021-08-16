Помогаю детям, спасаясь от депрессии

Москвичка Жанна Исбасарова наполняет брелоками сундучок подарков в созданном ею «Добром уголке для детей» / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Необычный «добрый уголок» для детей в Южном Бутове поднимает настроение малышам и помогает взрослым ощутить вкус к жизни. А создала его москвичка Жанна Исбасарова.

Яркие рисунки мелом и красками, забавный и интригующий сундучок с подарками, мудрая и дружелюбная игрушечная сова — все это встречает прохожих у дома 29 по Южнобутовской улице. «Добрый уголок» для малышей создала местная жительница Жанна Исбасарова, и он стал не только популярным развлечением у детей района, но и спасением для самой Жанны от тяжелой депрессии.

— Когда я все это придумала, находилась в депрессии из-за развода с первым мужем и отъезда с ним за границу моей дочери, которую я очень люблю, — рассказала Жанна. — Я буквально целыми днями сидела у окна и смотрела на прохожих, не ощущая никакого вкуса к жизни. Отклик в душе вызывали только гулявшие на улице дети. И тогда я поставила возле дома столик с красками, фломастерами и бумагой для рисования, а рядом — маленький сундучок с симпатичными подарками-безделушками.

По словам Жанны, именно это решение и вывело ее из депрессии — дети стали приходить в «добрый уголок», оставлять рисунки и радоваться подаркам из сундучка. Их радость вызывала ответные эмоции у Жанны. Затем детвора узнала о создательнице уголка и стала спрашивать ее, если заканчивались краски или бумага. Жанне пришлось выносить им принадлежности для рисования и при этом следить за собой, ведь нельзя было показываться детям расстроенной или в неряшливом виде. Так и справилась с депрессией.

Сейчас женщина устраивается на новую работу. Она активно общается с дочерью через интернет, но «добрый уголок» не забрасывает и обновляет запас подарков и фломастеров.

— Ну а как же, ведь уже постоянные посетители этого уголка появились из местной детворы. И очень поучительно наблюдать за реакциями детей: они очень искренние и честные, в отличие от взрослых. Если там написано: «Возьми один подарок», — то дети возьмут именно один, не больше. А слова: «Возьми, если был сегодня послушным», — даже вызывают у детворы споры — кто из них действительно слушался родителей. Не со взрослыми они спорят, а между собой! Так что нам, взрослым, есть чему поучиться у детей.

Поддержание «доброго уголка», по словам Жанны Исбасаровой, — это чистая благотворительность, которая может не только поднять настроение, но и сделать чуточку добрее весь мир.

ВАЖНО

В столице существует более двухсот детских досуговых центров, включая игровые комнаты и залы в торгово-развлекательных центрах. Однако наиболее сбалансированные и полезные для развития детей программы предлагают государственные центры дополнительного образования. В соответствии со своим профилем они предлагают не только развлечения, но и учебно-игровые занятия, и развитие творческого потенциала детей.