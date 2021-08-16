Кубанскую святыню восстановят

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В Государственном научно-исследовательском институте реставрации (ГосНИИР) до конца года оценят состояние Евангелия XVIII века.

Евангелие от Матфея прибыло в Москву из Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына. Древняя книга была частью экспозиции «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска».

— С редкими вещами этого региона мы занимаемся с 2007 года. До этого реставрировали знамена и жалованные грамоты. Поэтому мы дружим с сотрудниками культурных учреждений Краснодарского края. Привезенное Евангелие — важная книга для Кубани. Можно сказать, это одна из главных реликвий края, — сказал директор ГосНИИРа Дмитрий Антонов.

Он добавил, что пока о реставрационных работах говорить рано. Сначала нужно подготовиться к ней.

— Священная книга находится сейчас в довольно печальном состоянии. Для создания Евангелия использовалось множество разных техник. Там есть работа для реставраторов рукописей, дерева, металла. Мы соберем целый коллектив, который будет трудиться над реликвией, — уточнил Антонов.

Сейчас реставраторы изучают и описывают повреждения, которые есть на книге. После этого они разработают методики по ее восстановлению.

— Это будет к концу года. После того как будут выработаны какие-то методики, можно будет выйти с предложениями по реставрации к музею. Мы обсудим то, кто как видит финальный результат. Книга находится в тяжелом состоянии, но для нас нет невозможного, — отметил директор.

В 1763 году Евангелие подарил последний атаман Запорожской Сечи Петр Калнишевский войсковой Свято-Троицкой церкви. В начале мая 1922 года книгу конфисковали большевики, однако эксперты музейного дела сочли его исторической и художественной ценностью.

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— «Первое фолио» — сборник пьес Уильяма Шекспира. Сохранилось 40 книг.

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