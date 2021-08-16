Овощной букет подан к столу

Москвичка Мария Новикова практикуется в карвинге: она вырезает цветы на тыкве / Фото: Павел Волков

Как можно удивить гостей? Украсить блюдо лебедем или цветами, вырезанными из овощей или фруктов в технике карвинг. Корреспондент «Вечерней Москвы» отправилась на курсы и узнала секреты мастерства.

Редис, огурцы, кабачки, тыква и помидоры. На столе у преподавателя по карвингу (фигурной резке овощей. — «ВМ») Анны Лойко разложены разные овощи. Скоро они преобразятся в необычные фигурки. Девушка берет в руки нож и аккуратно разрезает огурец пополам.

— Из этой половинки мы сделаем листики, — объясняет Анна Лойко, откладывая ее в сторону, а вторую оставляя в руках. — Нож для карвинга у меня специальный, с острым кончиком. Такие продаются в магазинах, где есть товары для творчества. Этот нож мы всегда держим «от себя», чтобы не порезаться.

Без всяких схем и шаблонов девушка уверенно проводит лезвием по кожуре огурца. На глазок прорисовывает острием посередине ветку, а по краям — листики. Затем по контуру рисунка Анна вытаскивает мякоть кончиком ножа. Листики получается вогнутыми.

— У нас получились две веточки, — говорит преподаватель по карвингу, откладывая в сторону овощное произведение искусства. — А теперь сделаем цветы.

Анна берет в руки зеленый редис и срезает с него кожуру. Затем ножом по краям прорисовываются лепесточки — это внешняя часть бутона будущей розы. Кончиком ножа Анна удаляет лишнюю мякоть редиса. Через пару минут в руке профессионала красуется настоящая розочка. Из таких можно даже собрать букет и подарить его девушке: и красиво, и вкусно.

Но профессионалы карвинга такую красоту, конечно, не дарят. Резные фигуры используют для декора при подаче блюд.

— Профессия повара требует, чтобы блюда были не только вкусными, но и красиво оформленными. Согласитесь, когда нам приносят тарелку в ресторане, мы в первую очередь оцениваем его внешний вид. Так что карвинг — отличный вариант декора, — рассказывает мастер производственного обучения Московского образовательного комплекса «Запад» Ирина Каверина. — Я считаю, что поварам и кондитерам полезно владеть техникой карвинга.

Да и обычным людям, далеким от профессиональной кулинарии, это мастерство может быть полезно, считают повара. Обучиться карвингу несложно. Зато можно будет удивлять гостей восхитительным дизайном блюд.