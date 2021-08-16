Киноиндустрия приоткрывает школьникам завесу тайны

Семиклассница Дарья Саввина и одиннадцатиклассник Вячеслав Суровягин пришли в кинолагерь, чтобы определиться с будущей профессией. Ребята хотят понять, что им наиболее интересно: режиссура, написание сценариев или актерская работа / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

16 августа в автономной некоммерческой организации «Цех» стартовал кинолагерь для подростков. В течение двух недель школьники будут постигать азы съемочного процесса.

На экране перед участниками кинолагеря — красивый летящий воздушный шар, снятый с высоты птичьего полета. Кадр меняется. Теперь на экране парень и девушка, стоящие посреди улицы под дождем. Снова смена кадра. Девушка в легком белом платье позирует под водой. Съемка выглядит отлично, будто эти видеоролики сделали под руководством опытных режиссеров. Но нет — это работы подростков. С демонстрации видеороликов предыдущих учеников начинается первый день в кинолагере.

Во время обучения каждый из ребят сможет попробовать себя в наиболее интересной ему профессии: актер, режиссер, сценарист и оператор. Начинающих киношников разделят на команды, и вместе они будут работать над созданием музыкального клипа. Но прежде чем сформировать сплоченную группу, необходимо познакомиться.

В первый день школьники готовят небольшую самопрезентацию. Они должны ответить на вопрос: «Почему я классный?» Ребята собираются вместе и рассказывают о своих хобби и достижениях. Например, юная москвичка Дарья Саввина уже снималась в фильме и участвовала в спектаклях. Сюда она пришла, чтобы больше узнать о кинопрофессиях.

— В детстве я мечтала стать врачом, а сейчас понимаю, что хочу выбрать что-то более творческое, например, попробовать себя в качестве актера или режиссера. А потом я выберу, что мне больше интересно, — поделилась Дарья.

Еще один ученик киношколы — Вячеслав Суровягин. Он перешел в 11-й класс, но пока не выбрал профессию мечты.

— Если честно, я еще не знаю, кем хочу стать в будущем и какой вуз выбрать. Но мне всегда было интересно кино. Поэтому я решил начать знакомство с этой сферой в лагере. Думаю, в следующем году буду пробовать поступать на режиссера или оператора, — признался школьник.

По словам административного директора АНО «Цех» Ольги Щечилиной, когда ребята только приходят в лагерь, они знают лишь то, что на съемочной площадке есть режиссер, актеры и операторы. Поэтому обязательной частью образовательной программы является углубленное изучение того, чем занимаются «люди со съемочной площадки».

— Мало кто из ребят догадывается, что в кино существует множество других профессий. Часто получается, что ребенок приходит с конкретной целью — быть актером, а во время учебы влюбляется в профессию второго режиссера, клипмейкера или исполнительного продюсера и поступает в вуз по такой специальности, — говорит Ольга Щечилина.

По ее словам, киношкола помогает ребятам развить и личностные качества, такие, как креативность, умение договариваться с окружающими, работать в команде, решать конфликты.

Еще одна дисциплина лагеря — искусство монтажа.

— В распоряжении детей есть все необходимое съемочное оборудование. Но мы прекрасно понимаем, что после учебы здесь не у каждого будет возможность снимать и монтировать, используя дорогую видеокамеру и профессиональные программы, — говорит технический директор АНО «Цех» Сергей Климашевский. — Поэтому я учу ребят, что воплощать свои задумки можно и с помощью простого смартфона. Кстати, такие знания пригодятся и в смежных профессиях, например, видеоблогер или журналист.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Нина Ведмицкая, директор АНО «Цех»:

— Проект детского кинолагеря поддержал Фонд президентских грантов. Это возможность для ребят, чьи семьи не могут позволить себе дорогостоящие курсы, попробовать себя в сфере кино. Здесь школьники могут поучаствовать в настоящем съемочном процессе, проделать большую творческую работу. В то же время навыки, полученные здесь, пригодятся не только в кино, но и в других сферах деятельности.