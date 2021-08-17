Транжиры и инвесторы: как разные знаки зодиака тратят деньги

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Богатыми чаще всего становятся очень практичные люди. Некоторые из представителей астрологического круга являются прирожденными накопителями и инвесторами, другие же абсолютно не понимают, куда утекают их финансы. Как представители разных знаков зодиака тратят деньги, рассказала ясновидящая Кажетта.

ОВЕН

Известные своим огненным темпераментом и склонностью к риску, Овны любят жить моментом и тратить деньги так, как будто завтра не наступит. При этом Овны работают не меньше, чем тратят. И если они чего-то захотели, то сделают все возможное, чтобы это получить. Овнам важно реализовать свою внутреннюю энергию и направить ее на накопление сбережений, что позволит им продолжать вести стремительный и яркий образ жизни, что бы ни случилось.

ТЕЛЕЦ

Тельцы придают большое значение стабильности. Они всегда хорошо организованы, когда дело касается их финансов, будь то своевременная оплата счетов или накопление сбережений с помощью грамотных вложений. С другой стороны, они также известны тем, что соблазняются роскошью. Это приносит им удовольствие, но часто приводит к тому, что они транжирят. К счастью, за исключением периодических импульсивных трат, они все же понимают, что, для того чтобы чувствовать себя комфортно в долгосрочной перспективе, необходимо иметь сбережения.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы динамичны и умны, часто идут на многое в погоне за трендами и новинками, что негативно сказывается на их сбережениях. Они часто мечутся между разумом, который говорит им, что нужно экономить, и своим внутренним транжирой, который говорит: трать — живем один раз. Бывает трудно принять решение между практичностью и удовольствием, но Близнецы всегда будут иметь запасной план, чтобы сохранить свои финансы.

РАК

Люди, рожденные под знаком Рака, известны своей уязвимостью, что заставляет их искать безопасности в финансовом отношении. Они придают деньгам первостепенное значение, считая их ключом к счастливой и здоровой жизни, и всегда готовы оказать финансовую поддержку своим друзьям и близким. Они часто очень искусны в инвестировании и лучше всех следят за тем, кто сколько должен, когда делят счет в компании за ужином.

ЛЕВ

Львы очень грамотно распоряжаются деньгами. Нередко они предпочитаются пользоваться кредиткой, а не дебетовой картой, поскольку понимают важность создания хорошей кредитной истории. Они также очень заботятся о своих близких родственниках и друзьях и всегда готовы оказать им финансовую помощь. В связи с этим Львы просто обожают щедро тратить деньги на друзей и семью, используя любой повод для покупки подарков.

Фото: instagram/kajetta

ДЕВА

В отличие от многих других знаков, Девы совсем не склонны к нерациональным тратам, считая это дурной привычкой и признаком испорченности. Они очень практичны и откладывают немного денег на крайний случай, но этот контроль делает их жадными в глазах окружающих. Это тот самый друг, который может отказать в помощи, утверждая, что у него нет денег, но при этом каким-то образом может позволить себе тратить огромные деньги на свои практические нужды. Важно помнить, что инвестирование в себя так же важно, как и инвестирование в общество и будущее.

ВЕСЫ

Весам трудно принимать решения в целом, и это относится в том числе и к тому, как они распоряжаются деньгами. Они не склонны к крайностям в финансовом отношении. В зависимости от настроения и других обстоятельств они могут и экономить, хотя им нравится покупать красивые вещи, что делает их импульсивными транжирами. Однако они почти всегда держат свои финансы под контролем, заставляя всех остальных знаков завидовать тому, как легко они управляют деньгами.

СКОРПИОН

Скорпионы всегда нацелены на обогащение. Они стараются регулярно откладывать деньги, тратить их только на самое необходимое и упорно работают, чтобы добиться благополучия. Если перед ними стоит большая цель, то никакие обстоятельства и тем более мимолетные удовольствия не способны сбить их с намеченного пути. Только когда большие цели достигнуты, а новые еще не сформированы, они могут позволить себе импульсивные траты.

СТРЕЛЕЦ

Представители этого знака известны своим любопытством к миру в целом, что заставляет их тратить и инвестировать свои деньги в опыт и впечатления, а не в материальные ценности. Образование, поездки, увеселительные и культурные мероприятия — их основные пункты расходов. Им часто трудно провести грань между рациональными тратами и нерациональными, но они оптимистичны и уверены, что все будет хорошо, какое бы решение они ни приняли.

КОЗЕРОГ

Козероги сосредоточены на восхождении по профессиональной лестнице и укреплении финансового благополучия, предпочитая упорно трудиться и копить на крупные вложения, а не тратить свои с трудом заработанные деньги на мимолетные вещи. Им важно чувствовать уверенность в завтрашнем дне, они стараются иметь сбережения на черный день. Козероги ненавидят быть связанными чем-то вроде долга или кредита и как можно скорее вернут любые причитающиеся им деньги с точностью до копейки.

ВОДОЛЕЙ

Когда дело касается денег, представители этого знака зодиака умеют балансировать между тратами и экономией. Известно, что Водолеи придают большое значение личной свободе, то есть они понимают, что накопление сбережений — это ключ к долговременной финансовой свободе. Но при этом иногда не могут себе отказать во впечатлениях, которые может им подарить как покупка красивой вещи, так и вечер в дорогом ресторане.

РЫБЫ

Рыбы — невероятно творческие и артистичные натуры, но в вопросах управления деньгами эта ориентация на интуицию может привести к краху. Представители этого знака зодиака не придают большого значения деньгам, хотя они готовы ставить перед собой цели и экономить, чтобы достичь своей мечты. Иногда им требуется подсказка или намеренное освоение финансовой грамотности. Желательно, чтобы у Рыб был финансовый план на будущее, который поможет им не потеряться в моменте и научиться экономить.