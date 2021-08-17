Храм старинных книг с современной начинкой

Директор Библиотеки иностранной литературы Павел Кузьмин на открытии недавно отреставрированного здания. Он показывает стеллажи, в которых хранятся редкие старинные книги, привезенные из Германии после Великой Отечественной войны / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

17 август после реставрации открылось одно из зданий Библиотеки иностранной литературы имени Рудомино. Оно было построено в 1761 году.

Войдя в отреставрированное здание, сразу понимаешь, что попал в библиотеку. У двери оборудована небольшая сцена с зоной для буккроссинга, а рядом — необычный фонтан. Вместо трех китов, на которых, по древним преданиям, должен держаться земной шар, планета стоит на трех книгах.

— Здание мы отреставрировали полностью. Можно сказать, что из старого остались только стены. А так пол, мебель, техническая составляющая — все новое, — отметил генеральный директор Библиотеки иностранной литературы Павел Кузьмин.

Видно, что начинка здания претерпела изменения в лучшую сторону. Руководство библиотеки позаботилось о том, чтобы в читальню могли попасть все желающие: на первом этаже установили подъемник для комфортного передвижения маломобильных москвичей.

— А еще, чтобы не отставать от времени, мы установили в здании современные мультимедийные системы, обновили розетки и обеспечили посетителям доступ к скоростному интернету. Внутри здание оснащено по последнему слову техники, — добавил Павел Кузьмин.

Но главное в библиотеке, конечно же, книги. В Овальном зале вдоль стен, от пола до потолка, установили массивные деревянные стеллажи.

— В них хранятся книги, которые после Второй мировой войны были привезены из Германии. Это подлинники из нашего фонда, а не муляжи, — добавил Павел Кузьмин.

Кстати, книги тоже отреставрировали, обработали специальными защитными составами и обеспылили. Несмотря на то что хранятся они в стеллажах «за замком», по желанию читателей их могут достать и предоставить для ознакомления.

После открытия здание будет использоваться по назначению: здесь, в знаменитом Овальном зале, как и раньше, будут проводить самые важные и значимые мероприятия Библиотеки имени Рудомино. В прошлом веке в этом помещении читал лекции отец Александр Мень, проходили съемки культовой телепередачи «Очевидное — невероятное» с Сергеем Капицей, состоялась встреча с директором Библиотеки Конгресса США Джеймсом Хэдли Биллингтоном, провела юбилейный вечер писательница Людмила Улицкая...

— Сегодня мы не просто открываем это здание после реставрации, мы возвращаем Москве частицу добра, души и сердечного тепла, которое всегда царило в этих стенах, — добавил Павел Кузьмин. — Реставрация — это замечательный подарок к столетию нашей библиотеки.

После официального открытия в обновленном здании выступили ведущие джазовые музыканты страны Максим Пиганов и Игорь Иванушкин. А еще в празднике принял участие популярный актер и писатель Григорий Служитель. Кроме того, гостей ждал сладкий сюрприз: сотрудники библиотеки угостили присутствующих тортом, сделанным в виде отреставрированного здания.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Любимова, Министр культуры Российской Федерации:

— Большая радость, что открылось такое эстетичное и с трепетом воссозданное пространство. Эти стены скоро наполнятся жизнью: сюда будут приходить ребята, те, для кого это место ассоциируется с их молодостью. Позволю себе напомнить, что когда-то коллекция библиотеки начиналась с 4,5 тысячи экземпляров. Сейчас их 4,5 миллиона. Это уникальные документы, фолианты и книги.