Власти используют все возможные формы помощи бизнесу, чтобы он быстрее восстановился после пандемии

Бренд-менеджер столичной сети салонов красоты Юлия Алексеева, узнав, что в ГБУ «Малый бизнес Москвы» открывается «Акселератор сферы услуг» для бьюти-индустрии, одной из первых подала заявку на участие в проекте / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

17 августа, во вторник, были подведены итоги завершающего этапа «Акселератора сферы услуг» для бьюти-индустрии. Какую пользу он приносит предпринимателям, выясняла «Вечерняя Москва».

«Акселератор сферы услуг» — это программа ГБУ «Малый бизнес Москвы», созданная для предпринимателей, которые не просто заинтересованы в развитии своего бизнеса, но и постоянно учатся это делать с помощью новейших практик в области маркетинга и менеджмента, узнают, какие методы господдержки сейчас есть и как ими пользоваться.

Для тех предпринимателей, которые трудятся на ниве бьюти-индустрии (объединяет такие направления, как косметология, парикмахерские, салоны красоты и прочее. — «ВМ»), акселератор проходит уже второй год подряд. По словам Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Татьяны Минеевой, бьюти-индустрия — одна из сфер, наиболее сильно пострадавших от пандемии.

Москвичка Юлия Алексеева, бренд-менеджер одной из столичной сети салонов красоты, уже давно постоянная участница самых разных образовательных программ ГБУ «Малый бизнес Москвы». Узнав об акселераторе для бьюти-индустрии, сразу подала заявку на участие.

— Пандемия внесла коррективы в работу бьюти-индустрии, поэтому нужен был хороший совет экспертов, куда нашей сети дальше двигаться. Сейчас у нас четыре салона красоты, и теперь мы намерены расшириться, — говорит Юлия Алексеева.

Кстати, благодаря акселератору девушке удалось не только наладить рабочий процесс, но и подать заявку на получение субсидии от города.

— Задача акселератора — продвинуть каждый проект и помочь предпринимателю взглянуть на бизнес с несколько другой стороны, — отметил заместитель руководителя ГБУ «Малый бизнес Москвы» Алексей Волгин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы:

— Представители бьюти-индустрии ранее уже неоднократно участвовали в акселераторах сферы услуг, которые организовываются при поддержке правительства Москвы с 2019 года. А в этом году для представителей этой сферы бизнеса был создан отдельный проект.

Сегодня бьюти-индустрия — одна из самых пострадавших от пандемии отраслей, так как на эту сферу распространялись ограничения. Поэтому сегодня городские власти делают все возможное, чтобы помочь предпринимателям быстрее восстановиться.

СПРАВКА

Подать заявку на участие в «Акселераторе сферы услуг» и ознакомиться с его условиями можно на сайте mbm.mos.ru.

Кроме бьюти-индустрии, там есть программы для предпринимателей в сферах туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания, у которых есть запрос на развитие, трансформацию продукта, привлечение клиентов, оптимизацию и масштабирование своего бизнеса. В программе акселератора есть как онлайн, так и очные образовательные мероприятия.