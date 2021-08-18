Продолжая дело деда

Валентин Максимов свой первый хлеб испек 12 лет назад, и с тех пор увлекся этим делом по-настоящему. Москвич не считает свои авторские рецепты, но признается, что у него их много / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Печь хлеб Валентин Максимов стал уже в сознательном возрасте. Теперь решение стать пекарем бывший инженер-экономист считает самым правильным в своей жизни.

Все началось с увлечения, которое в итоге стало делом его жизни. Но шел к нему Валентин Максимов, накапливая знания и приобретая опыт. И, как рассказывает он сам, все началось с обычного бытового интереса.

— 12 лет назад в нашем доме появилась хлебопечка,— вспоминает Валентин. — Кто пользуется ими, знает, что хлеб там испечь довольно просто, главное — точно соблюсти рецептурные пропорции. Но именно эта простота и прекрасный результат, который вы получаете буквально с первого раза, и настроили меня на дальнейшие эксперименты.

Сначала я испек обычный пшеничный хлеб по классическому рецепту. Потом мне захотелось поэкспериментировать с добавлением различных ингредиентов, я стал использовать разные рецепты. Хлеб всегда получался ароматным, с хрустящей корочкой, что и вдохновило меня усложнить задачу и попробовать испечь его уже в духовке.

— Параллельно с домашней практикой появилось желание узнать больше о традициях и истории хлебопечения. Я стал искать и читать тематическую литературу, — рассказывает Валентин. — Было настолько интересно, что захотелось учиться этому мастерству на профессиональном уровне.

Что называется, сказано — сделано. Валентин Максимов отучился и стал дипломированным пекарем.

Валентин Максимов свой первый хлеб испек 12 лет назад, и с тех пор увлекся этим делом по-настоящему. Москвич не считает свои авторские рецепты, но признается, что у него их много / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Пройдет еще немного времени, и он окончательно сменит свою техническую специальность инженера-экономиста на профессию пекаря, где можно творить и создавать новые рецепты любимого продукта.

— Не могу сказать, сколько сейчас у меня авторских рецептов, не считал, — признается москвич. — Но если освоил основной процесс — как работать с мукой, закваской и дрожжами — то для тебя не проблема придумать что-то новое. Это, знаете, как в музыке — есть всего семь нот, но сколько произведений было и будет еще написано! Так же и с рецептами хлеба, в котором всего четыре основных ингредиента — это мука, вода, соль и дрожжи.

Сегодня Валентин Максимов по крупицам восстанавливает и передает традиции хлебопеков, существовавшие до 1917 года.

— Почему до 1917-го? Именно до этого года в России хлебопекарное производство развивалось кустарным методом,— поясняет он. — В многочисленных маленьких пекарнях, которые обеспечивали города хлебом, ремесло хлебопечения передавалось от учителя к ученику. А чуть позже производство хлеба пошло по индустриальному пути, в стране заработали большие хлебозаводы, существовавшую рецептуру переработали и стандартизировали, появились известные всем ГОСТы. Хлеб выпускали вкусный, качество продукта было хорошим, но ремесленный хлеб полностью исчез с обеденных столов.

Самым популярным сортом хлеба в дореволюционной России был ржаной. И сегодня на мастер-классах по выпечке ремесленного хлеба Валентин Максимов учит всех желающих этому непростому искусству.

Валентин Максимов свой первый хлеб испек 12 лет назад, и с тех пор увлекся этим делом по-настоящему. Москвич не считает свои авторские рецепты, но признается, что у него их много / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

К слову, ржаной хлеб содержит большое количество витаминов и микроэлементов, необходимых человеку. Зная его полезные свойства, многие москвичи все чаще вводят его в свой ежедневный рацион.

— И хоть процесс приготовления ржаного хлеба небыстрый, — говорит мастер, — только на то, чтобы сделать закваску, уйдет дней пять, да прибавьте к этому еще несколько часов на выпечку, но, поверьте, это того стоит.

А недавно, рассказывает Валентин Максимов, он сделал одно любопытное открытие.

— Когда появился доступ к архивным документам военных лет, я узнал, что мой дед, которого я, к сожалению, не застал живым, свою первую боевую награду получил за организацию выпечки хлеба во фронтовых условиях, — говорит Максимов. — Так что могу сказать, что любовь к хлебу мне передалась по наследству, и хочу надеяться, что с достоинством продолжаю дело своего деда.

Он считает, что пекарь — профессия, которой лучше не заниматься, если ты по-настоящему не увлечен ею.

— Без любви к этому трудоемкому процессу никогда не получится хлеб, который будет нравиться людям, — убежден пекарь Максимов.