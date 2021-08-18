Байден теряет очки: от кого теперь зависит будущее Афганистана

Лагерь беженцев в Кабуле, Афганистан / Фото: EPA/ТАСС

США эвакуировали своих граждан из Кабула, а Афганистан полностью перешел под контроль запрещенного в России движения Талибан. Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова Алексей Фененко прокомментировал для «Вечерней Москвы» складывающуюся в среднеазиатском регионе ситуацию.

Эксперт отметил, что идею ухода из Афганистана США вынашивали с 2010 года.

— 11 лет шло сокращение контингента, а в 2014 году США переформатировали свою миссию. Они искали тех, кто бы мог их заменить. Было два варианта. Первый — это Индия. Они попытались заманить ее через Афгано-индийский договор 2011 года. Вторая попытка — втягивание в Афганистан НАТО через проект «АфПак». Но ни то, ни другое им не удалось. Тогда Вашингтон стал сворачиваться, оставляя за собой вакуум. Так что именно Байден потерял Кабул лишь формально, — сказал политолог.

Говоря о грядущих в регионе переменах, политолог отметил, что многие страхи преувеличены, например талибам незачем идти на Таджикистан и Узбекистан.

— Талибы — это пуштунское движение. Что им делать на землях их исторических врагов — таджиков и узбеков? То же касается и персов, то есть Ирана. Гораздо опаснее положение Пакистана. Ведь исторический Пуштунистан был искусственно разделен Великобританией в 1893 году по линии Дюранда — на собственно Пакистан и Афганистан. И столкновения на этой линии были в 2015 году.

Для Исламабада установление в Кабуле режима талибов большая проблема. В то же время движение Талибан пока не демонстрирует немедленной готовности разжигать какую-то серьезную войну. Оно понимает, что проиграет ее. Сейчас талибы пытаются показать свою вменяемость и договороспособность. Они хотят предстать системной силой и быть новым легитимным правительством Афганистана. Вот это и есть наиболее вероятный сценарий. При этом радикализация вынудит Таджикистан, Узбекистан и Туркмению к более тесной военной интеграции с Россией, — подчеркнул политолог.

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Кабуле, Афганистан / Фото: EPA/ТАСС

Комментируя будущее Афганистана, эксперт отметил, что оно в значительной степени теперь зависит от его соседей.

— Последние 20 лет там был рассадник наркоторговли. Американцы демонстративно поощряли производство опиумного мака. Останется ли все по-прежнему — зависит от того, признают ли Талибан в качестве легитимного правительства. Если да, то у Кабула будет шанс как-то вписаться в существующую международную систему. Если нет, то будут закрытость, радикализм и, вероятно, рассадник наркоторговли, — отметил эксперт.

Говоря о вероятности появления в Афганистане запрещенного в России движения ИГИЛ, политолог напомнил, что ИГИЛ — это прежде всего ближневосточное явление, и оно ориентировано на арабский мир.

— Для ИГИЛа в Афганистане нет необходимых исторических, культурных и даже ментальных предпосылок.

Чем конкретно могут помочь Афганистану его соседи, например в рамках Шанхайской организации сотрудничества, пока не ясно.

— Пока еще нечему помогать. На афганских территориях война идет 40 лет.

Следует учесть, что сейчас не исключен и распад Афганистана. Во второй половине 1990-х годов он уже был близок. Ситуация может воспроизвестись.

КСТАТИ

Во вторник, 17 августа, исследовательская компания Trafalgar Group опубликовала результаты опроса: большинство американцев (почти 70 процентов) не одобряют действия президента Джо Байдена в сфере военных операций США в Афганистане. И только 23 процента оказались довольны сложившейся ситуацией.