Тема для научной деятельности нашлась во время практики

Студентка МГТУ «СТАНКИН» Александра Сиренко (слева) принимает документы у абитуриента Матвея Дубнина, который пришел с мамой Оксаной / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

18 августа для студентов МГТУ имени Баумана прошел день производственной практики на оптическом заводе. Эта работа помогла получить полезные для профессии навыки.

С Лыткаринским заводом оптического стекла Бауманка сотрудничает давно. Там разрабатывают, осваивают и внедряют технологии по созданию материалов для научных приборов и изделий космической, астрономической и лазерной оптики. В вузовской лаборатории есть техника с завода, похожая на ту, что используется на производстве. Поэтому в университете они могут получить навыки работы с оборудованием.

Студентка Валерия Фролова, перешедшая на четвертый курс, садится за микроскоп. Он помогает оценить неоднородность заготовок после отлива стекла. Девушка, проходя практику, смогла найти интересующее ее направление, которое станет темой ее дипломной работы.

— К оптическим изделиям сейчас предъявляются большие требования по шероховатости. Чем она меньше, тем качественнее будет продукт, будь то камера на телефоне или линза для телескопа или космических объектов, — говорит девушка.

Поэтому главной ее задачей на следующий учебный год будет изучение факторов, влияющих на шероховатость. Например, она зависит от используемых составов и их кислотности.

— Производственную практику мы должны были пройти еще в прошлом году, но из-за коронавируса прошли ее дистанционно. Я очень хотела попасть на завод и посмотреть на производство своими глазами. Мне казалось, что там будет старая техника, но была приятно удивлена, увидев современные станки и машины, — добавила Валерия.

Преподаватель кафедры «Лазерные и оптико-электронные системы» МГТУ имени Баумана, организатор практики Дмитрий Денисов отмечает, что в этом году 18 студентов пройдут практику на заводе.

— Каждый получил в начале индивидуальное техническое задание — деталь, которую там производят. И студенты должны пройти весь путь ее создания, от заготовки до конечного продукта, — говорит Дмитрий Денисов. — Это помогает заинтересовать ребят в поступлении в целевую аспирантуру.

А еще бауманцам провели экскурсию по всем цехам Лыткаринского завода. Во время такого знакомства с производством студент Исмагил Гафаров заинтересовался космической оптикой.

— Устройства с оптическими приборами помогают проводить съемку Земли с орбиты, находить полезные ископаемые и видеть передвижение людей, — отмечает Гафаров.

Но студенты Бауманки не единственные, кто проходит практику на интересных производствах.

Учащиеся Московского авиационного института получили возможность поработать на нескольких предприятиях, входящих в Госкорпорацию «Роскосмос». Там будущие конструкторы смогли проследить всю производственную цепочку от сварки до сборки изделий.

Студенты Тимирязевской академии на лето отправились на практику в Крым, Нидерланды и Германию, Московского энергетического института — в Абхазию, а курсанты Академии водного транспорта из университета транспорта стали частью команды парусника «Херсонес».

— Каждый практикант получает свое задание на день, выполняя работу матросов. На корабле они живут по очень строгому графику. А еще студенты прошли посвящение в моряки, — рассказали в пресс-службе университета.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Наконечный, заместитель председателя Российского профсоюза студентов:

— Прохождение производственной практики — занятие гиперважное. Я бы даже сказал, что ее нужно проходить не только летом, но и в течение года. Это поможет студентам лучше погрузиться в работу, которая им предстоит после окончания вуза. Кстати, в некоторых учреждениях для этого создают лаборатории с оборудованием, не отличающимся от того, что находится на производстве. Это помогает и в профориентации.