Сезонный труд. Требуются репетиторы и садовники

Москвичка Татьяна Невзорова продает арбузы на одном из столичных развалов. Такая сезонная работа очень востребована в августе и приносит девушке приличный заработок / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

На рынке труда наблюдается спад, сообщила «Вечерней Москве» HR-консультант Зулия Лоикова. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, как это отразилось на сезонном рынке вакансий.

Количество вакансий стало больше, а число откликов на них от релевантных кандидатов — меньше. Об этом рассказала HR-консультант Зулия Лоикова. По данным исследования крупного сервиса по поиску работы, в июне этого года количество вакансий во всех профессиональных областях увеличилось на 3 процента, а вот резюме стало меньше на 4 процента.

— Началось все с марта этого года. Индекс количества вакансий и соискателей начал падать. Даже те, кто откликается, не приходят в итоге на собеседования, причем это касается даже крупных компаний с высоким рейтингом. Это можно объяснить тем, что люди устали. И в итоге выбирают проектную, временную работу на пару месяцев, а не долгосрочную перспективу, — рассказала Зулия Лоикова.

Этому способствует рынок труда — предложений на проектную и временную работу в этом году было немало. По данным столичного Центра занятости населения, в агрегированной базе вакансий и крупных сайтов по подбору персонала на это лето москвичам доступно 13 тысяч сезонных предложений.

— Наибольшее количество вакансий на сезонную занятость есть для репетиторов и воспитателей — более 4 тысяч позиций со средней зарплатой 83 тысячи рублей. Второе место в рейтинге занимают промоутеры в сфере продаж — почти 2,5 тысячи предложений. Предлагаемая зарплата — 74 тысячи рублей. Тройку лидеров закрывают садовники, озеленители и рабочие парков. Их средняя зарплата составляет порядка 42 тысяч рублей, а количество вакансий превышает 450 позиций, — рассказал директор центра занятости населения «Моя работа» Роман Шкут.

В этом году спрос на сезонные вакансии выше, чем в прошлом, 2020-м, отметила руководитель молодежного направления портала по поиску работы Ирина Святицкая. По словам эксперта, в пандемийном 2020-м на рынке сезонной работы было затишье.

— В этом году в столице вновь открылись парки, спортивные площадки, летние веранды, снова начали работать речные трамвайчики, то есть появились и новые рабочие места. Популярна для подработок и туристическая отрасль. В этом году число туристов в столице ожидаемо стало больше, чем в 2020-м. Поэтому вновь стали популярными вакансии экскурсоводов, — рассказала Ирина Святицкая.

Этим летом ослабили коронавирусные ограничения и на российских курортах. Это привело к увеличению вакансий в кафе, ресторанах.

— Спрос на официантов кафе и ресторанов в курортных городах увеличился на 10– 15 процентов. Сезон там начался с конца апреля и продлится до конца октября.

В остальное время там вновь будет затишье, а потому работодатели не будут держать людей, когда нет туристов. Поэтому многие москвичи поехали туда на лето. В вакансиях предлагали занятость по графику 2/2. Эти условия привлекли многих представителей молодежи: можно не только работать, но и отдыхать, — отметил президент портала по поиску работы Алексей Захаров.

А по окончании сезона в середине осени эксперты предполагают, что часть людей перейдет на обычную занятость: встанут за кассы супермаркетов, будут работать операторами кол-центра или разносчиками еды в курьерской форме. А те, кто захочет и дальше заниматься сезонной работой, отправятся на юг России собирать урожай.

— К зиме вновь возрастет спрос на сезонную работу, — отметил Алексей Захаров. — В 2020 году вакансии Деда Мороза, например, или Снегурочки были неактуальны из-за пандемии. В этом году ожидается рост спроса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Жуковская, председатель Комитета по труду и социальной политике Московской торговой промышленной палаты:

— В 2019 году летом сезонными были 40 процентов вакансий. В 2020 году предложений и спроса на сезонную работу было мало. В этом году статистика снова приблизилась к 2019-му. Многие москвичи летом срываются с обычных работ, чтобы заработать деньги. Потому что сезонная работа нужна заказчику здесь и сейчас. Поэтому и платят за нее сразу. И заработок у таких соискателей на первом месте. В первой декаде октября летний сезон закончится.

В Москве в это время начнутся ремонт дорог и работы по благоустройству. Но прогнозы на эту осень делать пока сложно. Все зависит от того, будут ли усилены коронавирусные ограничения. Если нет, то спрос на временную работу осенью может вернуться на уровни 2019 года.