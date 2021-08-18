Затопленные дворы и аренда жилья

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Мы продолжаем новую рубрику «О чем говорят?» В ней компетентные эксперты будут отвечать на самые актуальные вопросы, которые волнуют наших читателей. Если у вас есть вопросы, пишите на почту edit@vm.ru с пометкой «О чем говорят».

— Повлияют ли события в Афганистане на экономику столицы и России в целом?

Юрий Московский, председатель комиссии по миграционной политике совета по делам национальностей при правительстве Москвы:

—События в Афганистане не окажут никакого влияния на Россию. Ни на товарооборот, ни на рынок труда, ни на экономику Москвы и страны в целом. Дело в том, что потоки беженцев в нашу страну будут мизерные. Россия не привлекательна для них, у нас низкие соцвыплаты для этой категории людей. Да и в целом статус беженца в нашей стране есть менее чем у 500 людей. Афганцам выгоднее выбрать для жизни другие страны, куда ближе и дешевле лететь.

Это же политические мигранты, а не экономические. В России им даже толком на работу не устроиться без знания языка. Поэтому беженцы могут использовать Москву или другие города нашей страны как транзитную зону, но не как место для конечной миграции.

— Сейчас есть такая тенденция, что торговые сети укрупняются за счет слияния нескольких продовольственных сетей. Не вызовет ли это монополию на рынке и повышения цен?

Владимир Шишкин, исполнительный директор Гильдии предприятий торговли и услуг Московской Торгово-Промышленной палаты:

—Бояться монополии в этой сфере не стоит. За этим внимательно следят сотрудники Федеральной антимонопольной службы. Кроме того, бояться торговых сетей не стоит. В них цены на порядок ниже, чем в одиночных магазинах и даже на рынках. Даже там, где якобы производители торгуют напрямую, за продукты вы заплатите больше. Поэтому совершенно нет смысла беспокоиться о слиянии торговых сетей. Тем более каждая сеть нацелена на «своего» покупателя. Даже если они объединяются, в сети остаются магазины для разных социальных групп. А насчет необоснованных цен... Понимаете, у нас предложение определяет рынок. И у нас рыночная экономика, а не плановая.

Я как продавец могу поставить цену в 30 рублей, а кто-то может продавать за 8. Это их дело. Государство может регулировать цены на «продуктовую корзину». Если власти хотят, чтобы она была дешевле, они принимают меры. Но не запрещают, а стимулируют или компенсируют потери производителям или ретейлерам.

— Как не попасться на удочку мошенников, сдавая или снимая квартиру в сезон?

Ольга Власова, член Национального совета Российской Гильдии риелторов:

— Конечно, надежнее всего это сделать с помощью риелторов или специальных агентств. Другое дело, если сдача и аренда происходит между физическими лицами. Сейчас, конечно, у людей с финансами сложно, а значит, процветает мошенничество.

Поэтому лучше соблюсти несколько обязательных условий. Во-первых, проверить документы. Понятно, что если это профессиональные мошенники, то у них могут быть поддельные паспорта. Но они чаще встречаются в сфере купли-продажи. При аренде шанс наткнуться на них намного реже. Собственник обязан подтвердить, что он именно собственник. Просто прописка не дает гарантии.

Только собственник имеет право распоряжаться недвижимостью. У иностранцев, которые снимают жилье, обязательно нужно проверить документы. Если с ними не все в порядке, то потом могут возникнуть проблемы. Если жилье снимается для сезонной работы или учебы, лучше, если у человека будет поручитель.

Второе — обязательно составьте договор. В нем пропишите все, что есть в квартире, включая ценные вещи, и то, как в случае порчи имущества будет решаться ситуация. Если этого не сделать, то при поломке сантехники или, например, при разрисованных стенах люди могут просто выехать из квартиры и оставить вас все это разгребать. Конечно, доказать можно, но это будет очень долгий и дорогой процесс.

— Близится сезон дождей. Как удостовериться, что квартиры и дома к нему готовы? И кого привлекать, если окажется, что ливневка не работает и территорию двора или подъезда затапливает?

Вера Москвина, исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в жилищно-коммунальном хозяйстве:

— В многоквартирных домах (МКД) в июле по правилам Москвы все дома осматривает жилищная инспекция. Происходит это ежегодно в рамках подготовки к зимнему сезону.

Это значит, что проверяют системы, все радиаторы опрессовывают. В том числе проверяют ливневки и подтверждают специальными актами и документами. Дома к зиме начинают готовить сразу после отопительного сезона. Но бывает, что во время сильных дождей все равно образуются подтопления около подъездов или на дворовых территориях. У нас были случаи, когда разуклонка кровли (придание крыше оптимального уклона для стока воды. — «ВМ») была сделана неверно. Она вела прямо к подъезду, из-за чего вода подтапливала вход в дом.

В Москве мы наблюдали такое в некоторых дворах. Если вдруг вы замечаете, что у дома собирается вода и никуда не уходит или двор превратился в «российскую Венецию», сразу же обращайтесь в ГБУ «Жилищник». Именно они отвечают за дворовую территорию.

Управляющая компания сможет прочистить ливневки, убрать листву и мусор, который мешает свободному проходу воды. Но если они не реагируют на проблему или случилась из ряда вон выходящая ситуация, стоит обратиться в жилищную инспекцию. Заявку можно подать онлайн за пару минут на сайте ведомства.