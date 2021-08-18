Бамбуковые флейты и древние цитры гуцинь

Фото: Рixabay/ItotonboStudios

18 августа в культурном центре «ЗИЛ» провели фестиваль День Китая. Москвичи узнали об истории создания древних восточных музыкальных инструментов и услышали, как они звучат.

В фойе культурного центра собираются поклонники восточной музыки. Сегодня здесь для них организовали масштабный праздник — День Китая.

— Это часть большого музыкального фестиваля «Собираем друзей». В его рамках уже прошли дни Японии, Ирана и Колумбии, — говорит директор КЦ «ЗИЛ» Мария Рогачева. — Из-за пандемии коронавируса и введенных в связи с ней ограничений мы очень соскучились по масштабным музыкальным проектам, поэтому с радостью приняли предложение провести у нас в стенах такое необычное мероприятие. Мы будем рады познакомить наших посетителей с музыкальной культурой разных народов мира. Ведь когда еще у вас будет возможность вживую послушать, как звучит японская цитра кото, китайская окарина сюнь или классическое иранское пение аваз?

День Китая — это совместный проект профессоров Тяньцзиньской консерватории Ли Фэнъюнь и Ван Цзяньсиня и научно-творческого центра «Музыкальные культуры мира» Московской консерватории имени П. И. Чайковского. В рамках фестиваля организаторы подготовили несколько интересных мероприятий. Сначала в культурном центре прочитали лекцию «Знакомимся с китайскими музыкальными инструментами». Гостям показали бамбуковые флейты сяо и дицзы, цитру гуцинь — деревянное основание с натянутыми вдоль струнами, окарину сюнь — свисток с множеством дырочек для игры.

А затем москвичей ожидал концерт. На сцене культурного центра выступили артистки дуэта «Юн Фэн Шэн». Анастасия Новоселова играла на древних китайских инструментах, а Ирина Лежнева аккомпанировала ей на скрипке. Щемящая мелодия разлилась по залу. Зрители затихли и погрузились каждый в свои размышления, навеянные звуками скрипки и флейт.

— Мы задумали этот фестиваль уже давно, когда я только стала руководителем культурного центра. И я счастлива, что нам наконец удалось его провести, — добавила Мария Рогачева.

ТРАДИЦИИ

В 15-й день первого месяца по лунному календарю в Китае отмечают День фонарей. Жители Поднебесной зажигают круглые традиционные фонарики разных форм и запускают их на воду, в небо, украшают ими дома и улицы. Торжество сопровождается традиционной китайской музыкой, которую исполняют музыканты на улицах городов.