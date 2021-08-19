Как интроверту избежать дискомфорта в общении с коллегами: четыре совета от экспертов центра «Моя работа»
Людям с интровертивным типом поведения бывает сложно работать в офисе и выстраивать взаимоотношения с коллективом. Они предпочитают проводить время в одиночестве, не любят командную работу. Каких правил придерживаться, чтобы пребывание на работе не вызывало дискомфорта, рассказывают эксперты центра «Моя работа».
Создайте личное пространство и установите границы взаимодействия
Постарайтесь выстроить свою рабочую коммуникацию в максимально комфортном для вас формате. Попросите выделить вам рабочее пространство в отдаленной части помещения. Если вы не любите отвечать на телефонные звонки, попросите коллег писать вам в мессенджер или на почту. Можно аргументировать тем, что переписка сохраняется и можно к ней возвращаться, чтобы вспомнить детали.
Участвуйте в совещаниях
На общих собраниях не пытайтесь спрятаться. Вы все равно будете в зоне внимания руководства. Здесь можно применить технику активного слушания. Возьмите блокнот и ручку и делайте пометки о ходе встречи для себя.
Уделяйте время подготовке
Экстраверт силен в экспромте, а вам требуется подготовка к важным разговорам. Это отнимает время, но так вы сможете учесть больше факторов по заданной повестке. Соберите информацию из различных источников, проанализируйте ее.
Просите отсрочку
Если на совещании требуется ваша экспертиза по тому или иному вопросу, а вы не готовы ее озвучить в кругу коллег, попросите время на подготовку — это позволит самостоятельно в комфортном для вас формате подготовить ответ. Так и говорите: «Мне нужно это обдумать. Могу я написать позже?».
Оставшись наедине со своими мыслями, вы сможете составить блестящее письмо, которое будет содержать все необходимые нюансы. Это сильная черта интровертов — они умеют лучше сосредотачиваться на проблеме, смотреть на нее объемно, со всех сторон, учитывая все необходимые детали.
На заметку
За помощью в поиске работы обращайтесь к крупнейшему государственному кадровому оператору по поиску работы — службе занятости населения города Москвы. Это 57 отделов трудоустройства, 52 из которых расположены в столичных центрах госуслуг «Мои документы».
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