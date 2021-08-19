Как интроверту избежать дискомфорта в общении с коллегами: четыре совета от экспертов центра «Моя работа»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Людям с интровертивным типом поведения бывает сложно работать в офисе и выстраивать взаимоотношения с коллективом. Они предпочитают проводить время в одиночестве, не любят командную работу. Каких правил придерживаться, чтобы пребывание на работе не вызывало дискомфорта, рассказывают эксперты центра «Моя работа».

Создайте личное пространство и установите границы взаимодействия

Постарайтесь выстроить свою рабочую коммуникацию в максимально комфортном для вас формате. Попросите выделить вам рабочее пространство в отдаленной части помещения. Если вы не любите отвечать на телефонные звонки, попросите коллег писать вам в мессенджер или на почту. Можно аргументировать тем, что переписка сохраняется и можно к ней возвращаться, чтобы вспомнить детали.

Участвуйте в совещаниях

На общих собраниях не пытайтесь спрятаться. Вы все равно будете в зоне внимания руководства. Здесь можно применить технику активного слушания. Возьмите блокнот и ручку и делайте пометки о ходе встречи для себя.

Уделяйте время подготовке

Экстраверт силен в экспромте, а вам требуется подготовка к важным разговорам. Это отнимает время, но так вы сможете учесть больше факторов по заданной повестке. Соберите информацию из различных источников, проанализируйте ее.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Просите отсрочку

Если на совещании требуется ваша экспертиза по тому или иному вопросу, а вы не готовы ее озвучить в кругу коллег, попросите время на подготовку — это позволит самостоятельно в комфортном для вас формате подготовить ответ. Так и говорите: «Мне нужно это обдумать. Могу я написать позже?».

Оставшись наедине со своими мыслями, вы сможете составить блестящее письмо, которое будет содержать все необходимые нюансы. Это сильная черта интровертов — они умеют лучше сосредотачиваться на проблеме, смотреть на нее объемно, со всех сторон, учитывая все необходимые детали.

На заметку

За помощью в поиске работы обращайтесь к крупнейшему государственному кадровому оператору по поиску работы — службе занятости населения города Москвы. Это 57 отделов трудоустройства, 52 из которых расположены в столичных центрах госуслуг «Мои документы».

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— «Моя работа» на ул. Щепкина, д. 38, стр. 1, и ул. Шаболовке, д. 48. Сайт czn.mos.ru

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