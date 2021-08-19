20 уникальных идей, которые способны изменить нас и всю нашу жизнь

Фото: Алексей Орлов, Вечерняя Москва

Дмитрий Давыдов, предприниматель и активист, автор 20 уникальных идей. Они касаются разных сфер деятельности. Их реализация, по мнению автора, способна изменить не только нас, но и всю нашу жизнь.

Давыдов не связан с какими-либо политическими силами. Он даже не гражданин России и не проживает в ней. Его попытка изменить жизнь в России — дань предкам. Корни Дмитрия здесь, и Россия — его историческая родина. Прадед и другие родственники Давыдова участвовали в Великой Отечественной войне. Давыдов не имеет политических амбиций. В своей задумке о 20 идеях он действует в одиночку. Его концепция не задевает ни одну политическую партию. Результатом воплощения идей, считает Давыдов, будут довольны все. В 2016 году Дмитрий предложил свои идеи общественности. Была реклама в СМИ, были попытки донести их до органов власти. Однако инициатива активиста осталась тогда без должного внимания. Дать новую жизнь своим идеям автора побудил 2020 год, когда от пандемии пострадали экономики всех стран. Давыдов убежден, что именно сейчас эти идеи могут принести ощутимую пользу стране, если будут услышаны и воплощены. В обзорной статье мы выбрали самые прорывные идеи Давыдова, которые публиковались в «Вечерке».

Одна из идей Давыдова касается экотехнологии города. В качестве примера Дмитрий приводит Сингапур, который стал самым зеленым мегаполисом в мире. Для этого городу потребовалось восстановить закисленные почвы, наладить систему стоков и полива, завезти 8 тысяч разновидностей растений и посадить миллионы деревьев и кустарников. В 1965–1979 годы власти приняли жесткие меры, полицейские контролировали и штрафовали жителей за каждый плевок, выброшенную жвачку. Вскоре менталитет народа изменился в лучшую сторону. Давыдов предлагает ввести в России штрафы для тех, кто загрязняет окружающую среду и вовлечь население в процесс контроля за чистотой наших городов. Он также предлагает внедрить новшества в сферу переработки бытовых отходов, озеленения городов, улучшения состояния окружающей среды. У России есть уникальная возможность в кратчайшие сроки внедрить на всей территории самые лучшие и современные способы переработки мусора, считает он.

Cледующая часть предложений Давыдова касается системы высшего и среднего специального образования в России. Дмитрий предлагает сделать ее привлекательной и конкурентоспособной. Для этого, по его мнению, нужно ввести в России сроком на 30 лет налоговые льготы для российских и иностранных вузов, открывающихся в специально выделенных для этого студенческих городах.

Другая часть идей Давыдова касается мер по улучшению финансового, социального, инвестиционного и спортивного климата в России. Для этого нужно, по его мнению, часто проводить крупные мероприятия на спортивных объектах, построенных в стране в последнее время. Футбольные соревнования мирового масштаба, считает Давыдов, — это источник роста внутреннего валового продукта и престижный стимул для объединения нации. Давыдов предлагает активно сотрудничать с ФИФА и УЕФА.

Еще одна часть предложений Давыдова посвящена упрощению процедуры получения разрешений и согласований в сфере строительства. Используя опыт Сингапура, Давыдов предлагает сократить сроки выдачи разрешений на строительство, подключение воды, канализации в России до 39 дней. По мнению Давыдова, надо предусмотреть в России два варианта получения разрешений на строительство: по аналогии с Сингапуром и не имеющему мировых аналогов — автоматическая выдача разрешений на строительство и ввод здания в эксплуатацию.

Еще одна часть предложений Дмитрия Давыдова посвящена мерам по усилению инвестиционной привлекательности России. Он предлагает России по примеру Дубая сделать ставку на туризм. Россия, кроме туризма, может сделать акцент также на современных технологиях, считает Давыдов, и предлагает использовать в российских городах беспилотный транспорт. Масштабное внедрение беспилотного такси выгодно государству и гражданам, отмечает он.

В следующей части проекта «20 идей» Дмитрий Давыдов подсказывает, как донести информацию об инвестиционной привлекательности России до бизнесменов с помощью единого сайта для привлечения инвестиций.

Преимуществом единого электронного портала, считает Давыдов, будет то, что не потребуется рекламировать отдельно различные проекты и льготы, а будет достаточно направить ресурсы на рекламу и продвижение одного сайта, который предоставит информацию о появлении новых инвестиционных проектов и автоматически откроет доступ ко всем предыдущим, но не устаревшим данным.

Более подробно о 20 идеях Давыдова читайте на сайте https://20idei.ru.

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