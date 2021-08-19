Именем звездным меня назови: как назвать ребенка, чтобы он стал успешным

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Во вторник,17 августа, британские специалисты сообщили, что теперь известно, какие имена способны сделать своего обладателя богатым и знаменитым.

К задаче они подошли со всей серьезностью. Эксперты проанализировали списки из более чем 20 тысяч имен успешных музыкантов, спортсменов, кинозвезд и других культурных и научных деятелей. В итоге среди них чаще всего встречались: Кейт, Джон, Анна, Майкл, Элизабет, Мэри, Уильям, Роберт, Джонатан и Маргарет.

Об обладателях этих имен постоянно все говорят. Нынешнюю королеву Англии зовут Елизавета, она же обладательница рекорда по количеству лет на троне. Любители кино с удовольствием смотрят фильмы с Робертом Паттинсоном, Майклом Дугласом, Джоном Траволтой и другими.

Но есть ли русские имена, которые тоже могут дать положительный заряд на успех? Астролог и нумеролог Елена Кузнецова считает, что да, такие имена существуют.

— Статистика — это, конечно, хорошо. Но важно, чтобы имя хорошо сочеталось с датой рождения. Тогда человека ждет успех в той области, которая ему подходит, — рассказала Елена.

Например, девушки с именем Алла могут стать настоящими звездами и лидерами. Это солнечные люди. Им гарантирован успех в творческой деятельности. Подтверждает это королева эстрады Алла Пугачева.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Среди мужчин многого могут добиться обладатели имени Денис. Их тоже можно отнести к людям Солнца. Они могут быть успешными в творчестве, хотя велик риск наделать ошибок. Легко им дается и руководство коллективом. Среди звезд с этим именем всем известны Денис Майданов и пианист-виртуоз Денис Мацуев. Есть имена, которые дают большую внутреннюю энергию, например Полина. Эти люди родились философами, их душа глубока. Они чаще всего закрыты от других и добиваются успеха в науках. Но при должном старании могут стать успешными и в других областях. Это доказала певица Полина Гагарина.

Имя Валерия имеет сильное творческое начало. Ей покровительствует Меркурий. Наверное, поэтому певица Валерия взяла себе именно это имя, хотя при рождении была названа Аллой — то есть она все равно была обречена на звездное будущее.

Что касается успеха в бизнесе, то имена должны нести отпечатки мощной силы воли, твердости духа, решимости. Среди мужчин это Александр, Виктор — это победители. Артур и Ярослав — сильные, мощные. К именам со значением знатный также относятся Сергей и Андрей. Из женских удачу приносят Елена, Ольга и Наталья — избранные, мудрые.