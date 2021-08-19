Осенний прогноз здоровья: чего ждать знакам зодиака в сентябре 2021 года

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Прогноз здоровья для всех знаков зодиака на сентябрь составила шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Овен

Если вам вдруг предстоит операция, то лучше всего ее сделать в сентябре, особенно до 20-го числа. Расположение планет обещает удачное завершение операции и скорейшее выздоровление. Если же вас не беспокоят проблемы со здоровьем, вы прекрасно себя чувствуете, то не дайте недугам настичь вас. Чаще гуляйте на свежем воздухе, занимайтесь спортом и употребляйте больше витаминов.

Телец

Эмоциональная перегрузка — единственная проблема, с которой вы можете столкнуться в сентябре. На ее фоне может возникнуть бессонница и раздражительность. Если вы постараетесь больше отдыхать и не перенапрягаться, то ощутимых проблем не произойдет. Особую пользу принесут витаминные салаты и свежевыжатые соки.

Близнецы

Лучше перенести все косметические процедуры на конец месяца. Расположение звезд указывает на неблагоприятную атмосферу для омолаживающих процедур, особенно связанных с введением под кожу различных составов.

Рак

Месяц будет благоприятным для тех, кто мечтает избавиться от лишнего веса и распрощаться с вредными привычками. Расположение планет поможет преодолеть тягу к соблазнам.

Лев

Этот месяц создан для того, чтобы вы себя побаловали. Запишитесь в салон, сходите на массаж или просто устройте себе релакс дома. Такое отношение к собственному организму не останется незамеченным. Вы станете сиять изнутри и излучать позитив, вас посетит невероятный прилив сил.

Дева

Весь сентябрь вы должны тщательно следить за своим здоровьем. Забудьте о нездоровой еде и алкоголе хотя бы на некоторое время, так как могут возникнуть проблемы в работе пищеварительной системы. Стоит также отказаться от поздних ужинов, это может привести к расстройству желудка и бессоннице.

Весы

В течение месяца вас могут настичь вирусные и сезонные заболевания. Не пренебрегайте мерами предосторожности: носите маску, пользуйтесь антисептиками, чаще мойте руки. Стоит не забывать о профилактике: занимайтесь спортом, правильно питайтесь, употребляйте продукты с высоким содержанием витаминов.

Скорпион

Воздержитесь от пряных и острых блюд, это может спровоцировать обострение гастрита или язвы. Это прекрасное время, чтобы посвятить себя спорту. Можно заняться бегом, плаваньем или танцами. Чрезмерная активность не только улучшит фигуру, но и через процесс потоотделения поможет вывести все скопившиеся шлаки и токсины в организме.

Стрелец

Если вы давно планировали пойти на операцию по коррекции зрения или фигуры, но никак не решались, то сейчас для этого самый благоприятный период. Все пройдет успешно, а реабилитацию вы перенесете легко и без осложнений.

Козерог

Осторожность в этом месяце не мешает. Самыми уязвимыми местами могут оказаться горло и щитовидная железа. Старайтесь не злоупотреблять прохладительными напитками и не перенапрягаться на работе.

Водолей

Важно посвятить этот месяц физическим нагрузкам, но не перенапрягаться. Вам сейчас как никогда требуется укрепить сердечную мышцу упражнениями, чтобы избежать инфаркта и других сердечных заболеваний.

Рыбы

Позаботьтесь о своем психологическом здоровье. На эмоциональном фоне многие Рыбы будут склонны увлекаться большим количеством нездоровой еды, что неблагоприятно скажется как на здоровье, так и на фигуре.