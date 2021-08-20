Снова в школу

Фото: Дарья Полякова

В столице начались массовые проверки готовности образовательных учреждений к началу нового учебного года.

Ровно две недели осталось до открытия учебных заведений Москвы. В этом году занятия в школах и детских садах начнутся с 1 сентября и будут проходить в очном режиме. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

— Учебный год начнется в обычном очном режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие — одно из самых важных для миллионов россиян: школьников и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается, —рассказал министр в ходе встречи с детским омбудсменом Анной Кузнецовой.

Ежегодно в августе проводится проверка готовности школ и детских садов к новому учебному году. Сотрудники МЧС, Росгвардии, полиции и Роспотребнадзора проверяют, работают ли запасные выходы, тревожные кнопки, эвакуационные двери, не использованы ли горючие материалы в отделке помещений, в надлежащем ли состоянии находится здание и территория образовательного учреждения. Особое внимание уделяется состоянию пищеблоков и общей безопасности детского питания.

Представители экспертно-консультативного совета родительской общественности во главе с Натальей Анпетковой начали проверки производственно-логистических комплексов Москвы. Комиссия посетила ПЛК оператора питания «РусСоцКапитал» в Северо-Восточном административном округе, которое представляет собой промышленное предприятие, осуществляющее временное хранение пищевого сырья и производство готовых к употреблению блюд для организации школьного питания с дальнейшей их транспортировкой на пищеблоки образовательных учреждений. Такие специализированные комплексы призваны усилить контроль качества продукции, которая поступает в столовые. Родителей встречали директор НП СРО «Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения» Алексей Мягков и руководство оператора питания.

Еще одним этапом проверки стал осмотр автотранспорта, на котором готовая продукция развозится по образовательным учреждениям города. Особое внимание комиссия уделила температурному режиму в кузовах машин и соответствию санитарным нормам, необходимым при перевозке продуктов для организации детского питания.

Представители экспертно-консультативного совета родительской общественности высоко оценили систему многоступенчатого контроля пищевой продукции для питания учащихся, а также соблюдение на производстве всех стандартов и норм. «Никакие недоброкачественные продукты сюда не могут попасть никак», — поделилась своими впечатлениями Мария Калинова, представитель управляющего совета ГБОУ Школа № 709.

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