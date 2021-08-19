Фотограф старается поймать эмоции

1932 год. Фотограф снимает москвичку рядом с ателье на Большой Сухаревской площади / Фото: Pastvu.com

19 августа во всем мире отметили День фотографии: ровно 182 года назад широкая общественность узнала о способе получения фотоизображений, который придумал французский химик-изобретатель Луи Дагер. Вскоре в Москве, как и в других городах, появились первые фотоателье, куда люди приходили, в том числе чтобы сделать парадные снимки своей семьи. Времена идут, технологии меняются, но традиции только крепнут.

В семейном фотоальбоме историка, москвоведа Александра Васькина хранятся фотографии его прапрабабушки. Черно-белые снимки, сделанные еще в XIX веке, вставлены в красиво оформленные паспарту с золотым тиснением. Это своего рода фирменные бланки фотоателье, на которых обязательно указывали не только дату и место съемки, но и сведения о фотографе. Выдающиеся мастера также размещали информацию о своих наградах.

— К слову, в Москве открыть фотоателье было не так-то просто, — говорит москвовед. — Для этого нужно было подать прошение генерал-губернатору, который выдавал разрешение после тщательной проверки фотографа.

Связано это с тем, что в стране действовало специальное правило о цензуре и печати, которое распространялось и на работу фотографов. Ведь с помощью снимков можно было делать копии нежелательных книг, брошюр и других материалов. Именно поэтому за каждым московским фотографом внимательно следила полиция. Более того, если он куда-то переезжал, ему нужно было сообщить новый адрес в канцелярию генерал-губернатора.

— Расцвет фотоателье пришелся на начало XX века, — продолжает Александр Васькин. — Уже к 1917 году в Москве открылись почти 200 фотоателье. Это были помещения с разными декорациями: человек мог заказать съемку в домашней обстановке или в более официальной. Кроме того, в паре с фотографом работал ретушер, который, например, подправлял снимки: подкрашивал глаза или выравнивал цвет одежды.

Фотоателье располагались на главных московских улицах: Тверской, Петровке, Арбате, Малой и Большой Дмитровке, в Столешниковом переулке и других. Так, на Тверском бульваре с 1850-х годов работало ателье, которое открыл известный немецкий фотограф Фридрих Мебиус. Он делал не только портреты, но и снимки с изображениями города.

Также среди москвичей славилось художественное фотоателье Александра Эйхенвальда. Он одним из первых стал использовать в работе электрический свет. Другой известный фотограф Отто Ренар не только принимал в своем ателье, но и брал выездные заказы: снимал свадьбы и делал семейные портреты в домашних интерьерах.

— Семейные фотографии были популярны у москвичей, — подтверждает Александр Васькин. — Любое яркое событие, будь то рождение ребенка или поступление сына в университет, становилось поводом, чтобы принарядиться и пойти в фотоателье.

В середине XX века, по словам историка, набирают популярность семейные фотоприветы, которые москвичи отправляли родным и знакомым в другие города.

Но чем доступнее становилась фототехника, тем реже люди ходили в фотоателье. Со временем к профессиональным фотографам стали обращаться в основном за снимками «как на паспорт».

— Помните фильм Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи»? — говорит Васькин. — В нем как раз показано, как непросто было работникам советских фотоателье: чтобы выполнить план, им пришлось сделать снимки всех родственников.

Сегодня фотоаппарат есть в каждом смартфоне. Цифровые фотоархивы семей переполнены повседневными и праздничными снимками. Тем не менее фотоателье или, как их сейчас называют, фотостудии работают. В основном к профессиональным фотографам обращаются в дни знаковых событий: свадьба, рождение малыша, чей-то юбилей… Москвичи хотят получить не просто качественные, а особенные снимки.

— Не важно, где проходит съемка, — в студии, на природе или где-то еще. Главное, в кадре эмоции людей, их любовь друг к другу, к детям, уважение к старшим, — раскрыл секрет хорошего снимка фотограф Андрей Андреев.

Сохранить уникальные технологии фотосъемки решили создатели ретроателье. Фотографы работают с аппаратами 1950-х годов. Чтобы получился снимок, моделям нужно на мгновение замереть.

— Эта допленочная технология появилась в 1863 году, — поясняет соосновательница необычной фотостудии Тамара Манахимова. — Получаем прямое изображение, которое фиксируется на бумаге с помощью металлического серебра. В итоге фотография поблескивает и немного переливается — выглядит волшебно.

Магия происходит на глазах: на проявку нескольких снимков уходит 10–15 минут.