Почему важно сопровождение сделок

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Транзакционные юристы оказывают сопровождение предприятий в различных типах сделок, таких как слияния, продажи и поглощения, консультируют частных лиц и организации по юридическим вопросам, возникающим в их деловых отношениях. Это означает, что юрист по сделкам может помочь с контрактами или соглашениями, когда дело доходит до крупных деловых операций. Больше информации по ссылке.

Что такое транзакционное право?

Транзакционное право относится к различным материально-правовым нормам, которые влияют или ограничивают планирование, ведение переговоров и составление документов в связи с бизнес-транзакциями, а также право сделки (т.е. стороны этих сделок).

Основное внимание в транзакционном праве, а именно при сопровождении сделок в различных секторах, уделяется ведению переговоров, документированию или заключению деловых сделок. Поэтому транзакционные юристы должны понимать деловые, финансовые и экономические аспекты сделок, чтобы составлять работоспособные контракты и документы, раскрывающие информацию, проводить комплексную проверку при приобретении или консультировать клиентов по вопросам, требующим знания закона.

Бизнес-юристы предоставляют такие услуги организациям:

• сопровождение в регистрации юридического лица;

• помощь в составлении и согласовании контрактов;

• консалтинг по общим вопросам корпоративного управления, коммерции и соблюдению нормативных требований;

• сопровождение в подготовке и подаче юридически необходимых форм;

• консалтинг по вопросам приобретения недвижимости, регулирования бизнес-деятельности в разных странах, по защите интеллектуальной собственности и вопросам лицензирования.

Сопровождение транзакционных юристов по сделкам для отдельных клиентов включает:

• консультирование по проектам завещаний, доверенностей и других документов имущественного планирования;

• помощь в составлении и согласовании таких контрактов, как аренда, трудовые договоры или документы об изменении ссуды;

• консалтинг по необходимой документации для доступа к государственным льготам.

Как юрист по сделкам может помочь?

Есть много разных ситуаций, в которых может помочь юрист по сделкам. Транзакционные юристы специализируются на нормативных исследованиях, которые обычно называют должной осмотрительностью. Юрист по сделкам проведет юридическое исследование, необходимое для проверки всех контрактов, соглашений или транзакций, чтобы убедиться, что все отвечает интересам их клиента. Вот несколько примеров того, что юрист по сделкам делает для бизнеса:

1. Проверяет контракты.

2. Составляет договоры и соглашения.

3. Проводит due diligence* в сделках M&A от имени клиента.

4. Проводит консалтинг по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности.

В частности, что касается проверки на благонадежность компании на всех этапах сделок M&A**, можно выделить следующие ключевые услуги:

•Due-Diligence при приобретении.

• Комплексная проверка поставщиков.

• Договоры купли-продажи.

Заключение

Транзакционные юристы стремятся помочь клиентам избежать судебных разбирательств путем подготовки договоров и предоставления рекомендаций о том, как соблюдать закон. Чтобы подробнее узнать об услугах, предоставляемых в рамках сопровождения сделок, можете ознакомиться с материалами на нашем сайте.

* due diligence — процедура составления объективного представления об объекте инвестирования, включающая в себя оценку инвестиционных рисков, независимую оценку объекта инвестирования, всестороннее исследование деятельности компании, комплексную проверку её финансового состояния и положения на рынке.

** сделка M&A — «слияние и поглощение»

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