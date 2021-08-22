«Не вызывать вопросов»: эксперт рассказал, как телефонные мошенники выбирают время для звонков

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Мошеннические звонки из «службы безопасности банка» и «правоохранительных органов», как правило, поступают людям по будням в рабочее время. Эксперт крупной ИТ-компании Алексей Сизов рассказал, как жулики выбирают время для «обработки» жертв.

В ночное время людям чаще звонят с сообщениями о близких, якобы оказавшихся в беде. По словам Алексея Сизова, звонки из «банка» и «правоохранительных органов» преимущественно касаются сохранности счета, откуда якобы пытаются увести деньги.

— Звонки совершаются в будни и в рабочее время, чтобы не вызывать вопросов, почему та или иная служба звонит посреди ночи, — уточнил эксперт.

В Москве до сих пор действует схема мошенничества, когда звонят от имени родственника: например, он сбил человека, грозит тюрьма, и нужно срочно переслать деньги, чтобы на месте «решить вопрос».

— Здесь расчет на то, что человек будет не готов к подобному разговору, — отмечает Сизов.

По словам психолога Анны Кононенко, цель мошенников — поставить человека в стрессовые условия, когда решение нужно принять быстро, иначе случится что-то страшное. В состоянии стресса люди, особенно пожилые, часто принимают неверные решения. Вывод: если от вас требуют деньги или какие-то сведения здесь и сейчас, то вы наверняка имеете дело с жуликами.

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Управляющий партнер юридической компании Егор Редин обращает внимание на слова и фразы, которые недопустимы при общении с потенциальными мошенниками.

— Не следует говорить слова «да», «нет» и называть различные цифры, поскольку ваши ответы могут записать на диктофон и потом использовать, чтобы реально обнулить ваш банковский счет, — поясняет Редин.

По словам экспертов, банки все чаще используют биометрические данные клиентов, в том числе их голос. Смонтировав из полученных ответов голосовое сообщение, можно сымитировать звонок в банк и начать манипуляции со счетом.

— Нельзя сообщать и коды из смс-сообщений от банка, когда у вас их запрашивают по телефону незнакомые люди. Даже если вам звонят со словами о списании с вашей карты большой суммы денег — не паникуйте. Положите трубку и перезвоните по номеру телефона, который указан на банковской карте, — говорит юрист.