Народный календарь. Какие цветы и ягоды помогут девушке найти жениха 23 августа

Фото: pixabay.com

Православная церковь 23 августа почитает память Лаврентия Римского. Народное название этой даты — Лаврентий-зоречник. Так его назвали потому, что в этот день особое обилие алых утренних и вечерних зорь.

Обычно 23 августа девушки уходили на поиски волшебных цветков — так раньше называли ромашки. Предки верили, что если положить цветок и ягоды малины или брусники в мешочек и везде носить его с собой, то вам повезет встретить верного и любящего спутника жизни.

Однако в этот день девушкам нельзя ходить в лес в одиночку, там их якобы ждет несчастье. Идти на прогулку в компании женщин тоже не следует, это не поможет избежать беды. Лучше всего пригласить с собой мужчину или детей.

23 августа — отличный день для рыбалки, но стоит пристально следить за водой. Гладь обещает большой улов и теплую погоду, а неспокойная и шумная водяная поверхность — неудачу в рыбалке и сильные дожди.

Приметы погоды в этот день гласят, что если на воде нет волн — осень будет теплой, а зима мягкой. Если много желудей — следующий год будет урожайным. Птицы затихли — к дождю, а иней с утра говорит о том, что зима будет ранней и холодной.

Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации отмечается 23 августа. Он был учрежден в 1997 году Генеральной конференцией ЮНЕСКО. В этот день произошло известное восстание рабов на острове Санто-Доминго 23 августа 1791 года. Впоследствии оно получило статус Гаитянской революции. На 2005 год число попавших в зависимое положение составило 12 миллионов человек. Сейчас ООН и ЮНЕСКО с помощью волонтеров и добровольцев помогают разрабатывать программы по предотвращению торговли людьми и осуществлять просветительскую деятельность.

23 августа советские войска разгромили немецко-фашистские отряды в Курской битве. Праздник утвердили в 1995 году Федеральным законом № 32-ФЗ. Курская битва длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года. Она стала решающей в ходе войны и обеспечила коренной перелом в пользу советской армии.

В этот день 1913 года в Копенгагене открыли памятник Русалочке. Бронзовую скульптуру создал Эдвард Эриксен по заказу мецената Карла Якобсена. Моделью для Русалочки послужила жена скульптора Элине Эриксен, а лицо скульптор копировал с Эллен Прайс — балерины Королевского театра оперы и балета. 23 августа 1913 года Карл Якобсен подарил скульптуру городу. С тех пор Русалочка — символ столицы Дании.

23 августа 1935 года опубликовали решение СНК СССР и ЦК ВКП(б) о замене двуглавых орлов на башнях Кремля пятиконечными звездами в честь двадцатилетия Октябрьской революции.

В 1939 году 23 августа был подписан пакт Молотова — Риббентропа о ненападении. По договору страны обязались все споры и конфликты между собой «разрешать исключительно мирным путем в порядке дружеского обмена мнениями». Во второй статье договора говорилось, что «в случае если одна из договаривающихся сторон окажется объектом военных действий со стороны третьей державы, другая договаривающаяся сторона не будет поддерживать ни в какой форме эту державу». Другими словами, СССР не будет помогать возможным жертвам агрессии фашистского рейха.

Также 23 августа 1979 года артист балеты Александр Голунов высказался о своем желании не возвращаться в СССР после гастролей Большого театра в Нью-Йорке. Танцор обратился к властям США с просьбой политического убежища.

В этот день родились Александр Грин, русский советский писатель-неоромантик, советский и российский государственный деятель Рем Вяхирев, Алла Балтер — советская и российская актриса театра и кино, Дмитрий Шпаро — советский и российский путешественник, певица Алена Апина, актеры Валерий Николаев и Игорь Петренко.

Именины 23 августа отмечают: Вячеслав, Афанасий и Роман.