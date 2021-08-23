Обыкновенная тихая радость глазами авторов и персонажей

Фото: Видеосервис START

Авторский сериал «Большая секунда», где Виктор Шамиров — режиссер, сценарист и исполнитель одной из главных ролей, выходит на видеосервисе START. Это редкая лента, которая не поражает, а умиротворяет.

Фантастика, детективы, комедии, мелодрамы — буйство чувств и никакого мошенничества. Но в суете насыщенной информационной и эмоциональной жизни иногда так хочется взять паузу, чтобы осмыслить ее, осознать что-то важное и простое. Сериал Виктора Шамирова позволяет сделать это — ненадолго вырваться из бесконечной гонки, получить передышку.

По сюжету, двое людей, которые когда-то были вместе, но уже очень давно расстались, встречаются в небольшой серой комнатке для совместной работы над сценарием. Это Костя (Виктор Шамиров), которому, скорее всего, поручат снимать проект, и Кира (Ольга Мотина-Супонева), которая хочет запустить в работу свой первый сценарий. У нее есть идея на пилот, у него — опыт. Кстати, эти роли играют сами сценаристы сериала.

Вместе пара придумывает историю музыканта Ростислава (Дмитрий Лысенков) и учительницы музыкальной школы Арины (Евгения Борзых). Их разовая близость перерастает в запутанную историю, разыгрываемую, чтобы порадовать и успокоить тяжело больную маму героини (Людмила Артемьева).

С одной стороны, в этом сериале зритель узнает о работе сценаристов, о том, как сочиняются сюжеты, запускаются сериалы. С другой — следит за тем, как развиваются отношения нескольких, в общем-то, хороших людей, у каждого из которых свои слабости. Литература, музыка, даже театр — все растворено в реальности сериала. Но самое большое удовольствие получаешь от общего фона взаимоуважения, наброшенного на далеко не самые гармоничные отношения. Смотришь, и кажется, что на самом деле всегда можно найти общий язык.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Шамиров, режиссер:

— Для этого сериала мне был нужен соавтор, взрослая женщина с опытом семейной жизни. Есть определенная проблема в том, что большинство сценаристов — мужчины, им трудно писать про женщин как людей, а не объекты. И наоборот, мне кажется, в чисто женских сценариях мужчины редко живут, а не исполняют некую функцию для героини.

Наши герои — не мы. В чем-то, конечно, мы опирались на личный опыт. Но известно, что ничего нельзя придумать «из воздуха».