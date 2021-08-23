Музыка нашего двора

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Почему нам так нравятся песни родом из детства? Потому что они отлично звучат или потому что мы, когда их слушали, были беззаботными и счастливыми? Как часто мы говорим о новых альбомах любимых исполнителей «раньше было лучше» и «они стали другими»? Какие треки мы врубаем, когда собираемся провести время с друзьями?

Ответ очевиден — мы любим музыку, под которую нам хорошо, и ценим треки, работающие словно машина времени. Но как продлить их звучание, вернуть им актуальность? Раньше были в моде «Старые песни о главном», конечно, всегда востребованы каверы, но есть еще кое-что. Это дуэты звезд, которые были на вершине популярности тогда, совместно с теми, кто на пике известности сейчас. Что из этого получается? В идеальном варианте — треки, которые слушают и поклонники одних, и фанаты других, этакое взаимопроникновение музыки разных времен и периодов.

Недавно в сети появился клип на песню Алены Свиридовой «Розовый фламинго», исполненную вместе с группой Cream soda, а также дуэт Карины Кросс и группы «Мумий Тролль» с песней «Время Утекай» — давние хиты в новой версии. Рядом с ними можно сказать про Клаву Коку и «Руки Вверх!» с треком «Нокаут», Даню Милохина и Николая Баскова «Дико тусим» — новые совместные песни. Кстати, примеры подобному можно найти и за рубежом. Так, вместе с победителями «Евровидения» этого года — итальянской группой Maneskin — их трек исполнил Игги Поп.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Прослушав все эти композиции, могу сказать: раз на раз не приходится. Казалось бы, все так просто — едва ловишь первые ноты знакомой песни, как ноги сами идут в пляс, едва видишь имя любимого музыканта, как тут же выдаешь кредит доверия его новому произведению. И вот уже современные подростки ищут в сети имена музыкантов, которые нравились их родителям, а те, в свою очередь, узнают о героях нового времени...

Но есть тут одна загвоздка. В конечном счете слушатели оценивают произведение таким, каково оно есть «здесь и сейчас», и популярным становится то, что действительно цепляет, а менее талантливое или яркое отходит на второй план, забывается. Если начистоту, то, пожалуй, я не назову ни одного случая, когда бы полюбила какого-то нового исполнителя, узнав о нем через дуэт. Хотя так знакомишься с новыми именами, ведь совместная работа одних с другими — этакий знак поддержки, одобрения, преемственности.

Конечно, услышав, как Басков поет про смузи в клипе с Милохиным, я не начала думать, что у Дани есть шанс запеть, как Николай. Но, когда услышала, как оригинальная хрипловатая манера исполнения Игги Попа перетекает в более мягкую Дамиано Давида, поняла, что радуюсь тому, что и в наши дни есть те, чья энергетика под стать мега-звездам. А вот «Розовый фламинго» как хотелось напевать тогда, так вертится на языке и сейчас. Хорошо, что тех, у кого оживилось воспоминание об этой песне, много. Мне хочется, чтобы прошлое обновлялось, закладывая фундамент для яркого будущего.