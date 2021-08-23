Андрей Буланов: Сообщество доноров регулярно обновляется

Фото: Из личного архива Андрея Буланова

В этом году в Москве впервые стали донорами 22 тысячи человек. Вчера главный внештатный специалист-трансфузиолог Департамента здравоохранения Москвы Андрей Буланов рассказал «Вечерней Москве», какой он, среднестатистический московский донор.

— Андрей Юльевич, сколько сегодня доноров проживает в Москве? Увеличилось ли их количество в период пандемии?

— В среднем у нас ежегодно сдают кровь 85 тысяч доноров. Эта армия регулярно серьезно обновляется, приходят новые люди. Но общее количество примерно одинаково. Пандемия поначалу уменьшила активность доноров — это мы наблюдали в прошлом году. Сейчас же картина меняется. Если говорить в цифрах, то по результатам 6 месяцев этого года у нас уже есть 67 тысяч доноров.

Из них 22 тысячи человек — впервые. Всего было осуществлено 76 тысяч донаций. В прошлом году за этот же период количество доноров было немного меньше — 51 тысяча человек, из них 14 тысяч человек — первично. Было осуществлено 62 тысячи донаций.

— Какова сегодня в городе потребность крови, в том числе плазмы с антителами? Существует ли ее дефицит?

— В целом дефицита компонентов донорской крови нет, в том числе и антиковидной плазмы. В настоящий момент есть потребность в донорах. Это не новость. Летом традиционно наблюдается спад донорской активности — горожане уезжают в отпуска, на дачи, уделяют больше времени отдыху.

— Человек переболел коронавирусной инфекцией и впервые хотел бы стать донором плазмы. С чего начать?

— Самый простой вариант — позвонить на горячую линию для доноров антиковидной плазмы по номеру 8 (495) 870-45-16 (ежедневно с 9:00 до 19:00). Специалист задаст человеку ряд вопросов и, если при этом не выявится противопоказаний к донорству крови, порекомендует наиболее удобный донорский пункт. На сегодняшний день стать донором иммунной плазмы могут не только переболевшие, но и вакцинированные. Если же гражданин не подходит для сдачи иммунной плазмы, есть другие варианты донорства крови. Они тоже важны.

— Нужно ли сегодня проходить самостоятельно предварительное медицинское обследование?

— Нет, предварительно потенциальному донору нет необходимости сдавать какие-либо анализы, в том числе и ПЦР-тест, и исследования на специфические антитела.

— Если нарисовать портрет среднестатистического московского донора, кто он?

— Портрет московского донора в целом во многом отражает портрет москвича. Особые донорские черты — стремление к здоровому образу жизни и внимание к чужим проблемам. Доноры — люди небезразличные и всегда готовы прийти на помощь.

ДОСЬЕ

Буланов Андрей Юльевич — доктор медицинских наук, профессор. В 1993 году окончил Московскую медицинскую академию им. Сеченова. С 1993 по 1995 год обучался в клинической ординатуре по анестезиологии и реаниматологии при Гематологическом научном центре РАМН. Автор и соавтор более 170 печатных работ.