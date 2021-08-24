Борьба за будущий урожай: как подготовить ягодные культуры к зиме

Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

До завершения летнего сезона остаются считаные дни. Урожай ягодных культур собран, и пришло время заложить хорошую основу для будущего года. В беседе с «Вечерней Москвой» эксперты рассказали, что нужно сделать уже сейчас, чтобы клубника, смородина, крыжовник, ежевика порадовали большим количеством ягод и в следующем сезоне.

Одна из любимых ягод взрослых и детей — садовая земляника — требует особого внимания. Ее подготовкой к осенне-зимнему сезону следует заняться уже сейчас. Как правильно подготовить ягодные кусты, «ВМ» рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, телеведущая, автор книг и статей на тему огородничества Октябрина Ганичкина. По ее словам, вначале ягодные кусты необходимо освободить от сухих листьев. Хорошие, зеленые листья эксперт рекомендует не срезать, потому что в этом случае «клубника может померзнуть».

— Необходимо хорошо взрыхлить почву около кустика и далее внести подкормку «Агрикола для ягодных культур». Необходимо взять одну чайную ложку удобрения и рассыпать его вокруг куста, — продолжает эксперт.

Удобрение используется для корневой и внекорневой подкормки земляники, малины, смородины, крыжовника, ежевики. Оно содержит большое количество калия для усиления плодообразования, увеличения размера ягод.

После внесения подкормки землю опять рыхлят и мульчируют. При этом процесс мульчирования можно провести с помощью торфа (укладывают слой 5–6 сантиметров) или покупной земли, которая даст дополнительное питание растению и защитит его корневую систему от морозов. Поверх свежей земли необходимо рассыпать золу, которую клубника очень любит.

Ганичкина отдельно отметила, что обязательно следует обработать клубнику от болезней. Они хорошо известны — это мучная роса, пятнистости и серая гниль. От всех болезней клубнику можно защитить раствором хлорокиси меди, которым обильно опрыскивают листья растения.

Завершающий этап подготовки клубники к зиме — ее пролив. «При этом полить растение можно с дополнительной жидкой подкормкой «Эффектон» в пропорции три столовые ложки органики на 10 литров воды». Пролив осуществляется в центр куста, во влажную почву — так корневая система растения лучше усвоит полученные полезные вещества. На один куст надо вылить не менее двух литров воды с органикой.

В первых числах ноября клубнику следует защитить от морозов укрывным материалом, а когда выпадет снег, — присыпать кустики им, добавила эксперт.

Как готовить кусты смородины и крыжовника к предстоящему осенне-зимнему периоду, с «ВМ» поделилась агроном Ирина Присяжнюк.

— Подготовка кустовых ягодных культур к зимнему периоду начинается с обрезки. Черную смородину можно обрезать уже в августе, а красную и белую — в конце сентября. Удалить следует поломанные ветки, слабые побеги и те, которые растут в центр растения, а также старые стволы, — говорит эксперт. — Обрезку следует проводить и других кустовых растений: крыжовника, малины, ежевики.

Далее следует внести удобрения. Кусты, которые растут на приусадебном участке более трех лет, нуждаются в ежегодных подкормках. Почву нужно хорошо прорыхлить, убрать старые листья, траву, ветки:

— Рекомендую использовать смесь органических с фосфорно-калийными видами удобрений: перегной, суперфосфат и калий, — отметила Присяжнюк.

После внесения удобрений землю мульчируют и поливают.

— В конце сентября корневая система смородины особенно нуждается в интенсивном поливе. Именно в этот период идет активный ее рост. В зависимости от возраста растения (чем старше, тем больше) на один куст выливается три–пять ведер воды, — подчеркнула она.

Борьба с болезнями ягодных культур именно сейчас выходит на первый план. Урожай собран, поэтому можно применять против них самое мощное оружие — ядохимикаты, отмечает биолог, агроном Михаил Воробьев.

— Погода в столичном регионе этим летом была «африканской». Она активизировала грибковые болезни у многих растений. Обычно их провоцирует влажная погода. Но в этом году это произошло именно из-за жары, — констатировал эксперт. — Клубнику атаковали белые и бурые поражения, смородина подвержена заболеваниям ржавчиной и мучнистой росой, ложная мучнистая роса, или пероноспороз, стала проблемой для крыжовника.

Листья клубники, которые подвержены заболеваниям, срезают. Если болезнью заражено все растение, удаляют все листья, после чего их обязательно сжигают. Растение при этом обрабатывают фунгицидами (химические вещества для борьбы с грибковыми болезнями — прим. «ВМ») и обязательно подкармливают комплексным удобрением.

Следует также обработать и кустовые ягодные культуры — смородину, крыжовник, ежевику. Воробьев подчеркнул, что «до наступления холодов обработку от грибковых болезней можно провести один, два, а то и три раза». При этом вместе с первой обработкой, которую следует провести уже сейчас, в конце августа, для благоприятного закладывания почек нужно обязательно дать ягодным растениям калийные и фосфорные удобрения, добавил эксперт.