Корреспондент «Вечерки» Александр Кудрявцев в рамках цикла «Наш век», посвященного 100-летию газеты, рассказывает об интересных вещах музея редакции.

Создание музея газеты в 2012 году началось с копий ключевых выпусков издания. Все они расположены на стене у входа в редакцию.

Самый главный экспонат — первый выпуск от 6 декабря 1923 года. Именно тогда по решению Московского комитета ВКП(б) как органа Моссовета была создана «Вечерняя Москва». А первым главным редактором стал ученый и журналист Борис Волин.

— В начале 20-х годов появляются центральные издания, республиканские, краевые, областные и районные. Городские газеты возникают позже. И «Вечерняя Москва» становится одной из первых, — сказала заведующая кафедрой истории и правового регулирования отечественных СМИ факультета журналистики МГУ Ольга Минаева.

Первые выпуски отличались обилием рекламных объявлений. Это была необходимость. Согласно Новой экономической политике, редакции перевели на хозрасчет. То есть они сами должны были зарабатывать деньги, а государство выделяло небольшие субсидии, которые покрывали только расходы на печать. Поэтому рекламы было много во всех изданиях того времени, даже на первой полосе.