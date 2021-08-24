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Реформа 1956 года: как пенсии стали выплачивать всем работникам в стране

Василий Плиткин

Общество
Реформа 1956 года: как пенсии стали выплачивать всем работникам в стране
Пенсионеры, бывшие работники завода «Красный пролетарий» им. А.И. Ефремова, в комнате отдыха ночного санатория при заводе / Фото: Главархив Москвы

В июле 1956 в СССР был принят судьбоносный закон о государственных пенсиях, а24 августа 1956 года Моссовет выпустил решение, направленное на введение этого закона в действие. В Главархиве хранится это решение, а также другие документы, которые рассказывают о новой пенсионной системе.

С закона о государственных пенсиях началась пенсионная реформа 1956 года. До реформы в Советском Союзе также были пенсии для рабочих, но они были гораздо ниже прожиточного минимума. Сейчас же суммы для выплат в среднем увеличили на 80 процентов. Кроме того, теперь пенсии стали назначать по инвалидности и по случаю потери кормильца. Был также определен возраст и трудовой стаж для выхода на пенсию, установлен единый порядок исчисления пенсионных выплат. Согласно новому закону учитывался и труд рабочего в тяжелых условиях — теперь такие люди могли выходить на пенсию раньше.

Но для того чтобы реформа начала действовать, нужно было проделать еще большую работу. В первую очередь для этого нужно было пересчитать и назначить пенсионные выплаты. Именно в этом направлении началась Организация работы органов социального обеспечения. Для заведующих, инспекторов и старших бухгалтеров районных отделов социального обеспечения назначили семинары, где их обучали пересчитывать пенсии. Также в связи с большим объемом работы для этой цели привлекали сотрудников из других организаций и учреждений.

Однако не только работники социальной сферы столкнулись с увеличением объема работы, большая нагрузка упала и на медработников. Так как новый пенсионный закон гарантировал финансовую поддержку людям с инвалидностью, а назначение и объем выплат зависели от группы инвалидности, появилась необходимость в проведении медицинского осмотра для определения ее степени. Эта работа легла на врачебно-трудовые экспертные комиссий (ВТЭК), сеть которых была значительно расширена, а штат медицинских сотрудников увеличен. Также уделяли внимание компетенции медицинских сотрудников — во ВТЭК отбирали только опытных врачей, окончивших клиническую ординатору.

Реформа 1956 года: как пенсии стали выплачивать всем работникам в странеЧлены комиссии по определению пенсий, пенсионеры Московского автомобильного завода им. И.А. Лихачева А. Медведева и Ф. Кретов за работой в отделе социального обеспечения Пролетарского района / Фото: Главархив Москвы

Важно было не только пересчитать пенсию и назначить ее новым категориям горожан, но и рассказать об этом людям. Для этого на предприятиях и в учреждениях начали проводить доклады, лекции, консультации и беседы. Что касалось самого процесса выплат, то пенсию доставляли на дом пенсионерам по графику.

В результате проведенных мероприятий удалось максимально быстро воплотить в жизнь новый закон о государственных пенсиях: разъяснить населению столицы новую пенсионную систему, своевременно пересчитать суммы выплат, наладить систему получения этих самых выплат для разных категорий населения. Закон о государственных пенсиях стал первым и весьма значимым шагом системного оформления пенсионного обеспечения. Именно он стал фундаментом для становления современной пенсионной системы России.

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