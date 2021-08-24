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Похитят даже отпечатки: стоит ли опасаться систем по сбору биометрических данных

Юлия Панова

Общество
Похитят даже отпечатки: стоит ли опасаться систем по сбору биометрических данных
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Согласно опросу одного из аналитических центров половина россиян не доверяет системам сбора биометрических данных. Эксперты Роскачества на днях предупредили горожан о том, что стоит внимательно отнестись к тому, кому и какие биометрические данные вы отдаете. Подробнее «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

Начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев рассказал, что все биометрические данные, такие как отпечатки пальцев, запись голоса, сканирование радужки, фото- и видеозаписи могут быть собраны только при письменном согласии.

— Единственное исключение составляют случаи, установленные в законе, например, в суде, — рассказал Тарачев.

Сотрудник отдела безопасности одного из российских банков Петр Лялин рассказал «Вечерке», что все биометрические данные, которые оставляет пользователь, преобразуются в цифровой код.

Похитят даже отпечатки: стоит ли опасаться систем по сбору биометрических данныхФото: Анна Иванцова / Вечерняя Москва

— И система сравнивает полученные данные с тем, что есть в системе. Поэтому, например, если мошенники запишут пару «основных» фраз как приветствие, слова «да», «нет», у них все равно вряд ли получится воспользоваться ими. Система или оператор просят чаще всего произнести случайный набор слов, — отметил Лялин.

Эксперт считает, что на сегодняшний день биометрия — это больше благо, чем какие-то сложности.

— Например, при возникновении экстренных ситуаций, когда у человека теряются или сгорают в пожаре документы, ему проще будет доказать свою личность и получить деньги, — отмечает Петр Лялин.

По словам заместителя руководителя Роскачества Антона Куканова, с развитием технологий все больше услуг можно будет получить по биометрическим данным.

— Так что избежать попадания своей биометрии в ту или иную систему или базу вряд ли удастся. Невозможно изолировать себя от прогресса. Главный вопрос лишь в том, будут ли данные в защищенной системе или в неконтролируемой. А это зависит от самого человека, — сказал Куканов.

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