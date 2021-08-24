Возмездие Вселенной: ясновидящая рассказала, как избежать небесной кары в сентябре

Фото: предоставлено Кажеттой

Какие подсказки Вселенной помогут разным знакам зодиака в сентябре вернуться на истинный путь и избежать наказаний от высших сил, рассказала экстрасенс, шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Овен

Если окружающая обстановка начнет ухудшаться, значит, вы ведете себя неправильно. В этом случае стоит пересмотреть свои взгляды на ситуацию, чтобы не испортить отношения с коллегами по работе и друзьями. Конфликт может разразиться даже между вами и людьми, к которым питаете особое уважение. Поэтому стоит внимательно отнестись к собственному поведению и отыскать правильный выход из конфликтной ситуации.

Телец

О ваших необдуманных поступках могут свидетельствовать набор лишнего веса, боль в ушах и снижение аппетита. Эти знаки игнорировать не стоит. В противном случае жизнь ударит и по материальному положению.

Близнецы

Если вы будете идти против жизненных правил, то Вселенная об этом напомнит частыми опозданиями на работу, а также поломками автомобиля и бытовой техники. Если же вы и эти сигналы проигнорируйте, то есть вероятность, что появятся заболевания нервной системы.

Рак

Людям, рожденным под этим знаком зодиака, нужно набраться терпения. Все потому, что в начале сентября от неурядиц придется отбиваться. Так Вселенная будет проверять вас на прочность. Ракам, которым удастся выстоять трудности, улыбнется удача в финансах и личной жизни.

Лев

Что касается гордыни, в этом нет равных Львам. Вы любите себя и считаете, что остальные меркнут в лучах вашей славы, но придется спуститься с небес на землю. Звезды немного сравняют вас с другими, но это только пойдет вам на пользу. Если вы продолжите проявлять свое «я», то это чревато ухудшением самочувствия.

Дева

Говоря о лени, придется несладко Девам. Этот знак окончательно утомил звезд, бороться больше нет сил — только наказывать. Затяжную полосу мелких неудач удастся преодолеть, если вы сможете побороть свою лень и займетесь чем-то новым для себя.

Весы

Если вы будете настроены эгоистично к окружающим, то могут возникнуть проблемы с общением. Постарайтесь с окружающими вести себя приветливо и не допускать разногласий.

Скорпион

О том, что вы свернули с верной дорожки и все чаще раздражает Вселенную неправильными поступками, сообщит общее недовольство положением в жизни. Вас начнут затмевать другие, а успехи так и останутся без почестей и поощрений высшего руководства.

Стрелец

Если общение становится все труднее и даже любимого человека стало сложнее понимать, пора задуматься о совершенных в жизни ошибках. Такие сигналы, как отсутствие жизненной энергии, депрессия и общая тревожность, обязательно об этом напомнят. Проблемы с пищевым поведением также будут свидетельствовать о неправильном поведении.

Козерог

Если вы начали игнорировать простые жизненные правила, то это обязательно скажется на карьере. Козероги, которые терпят одну неудачу за другой, должны задуматься, а по правильному ли пути они идут. Пришло время пересмотреть собственные принципы.

Водолей

Людей, родившихся под этим знаком зодиака, порой не может перевоспитать даже сама Вселенная. Многие Водолеи продолжают идти против всех возможных правил, однако не нужно думать, что ваши поступки обойдутся без наказания. Рано или поздно начнутся постоянные ссоры с друзьями и семьей. Эти проблемы напомнят, что пора меняться.

Рыбы

Рыбы слишком много требуют от жизни и от себя. Бесконечные мечтания могут привести к тому, что вы будете стремиться заполучить чужой кусок пирога. Помните, завидовать противопоказано. Вы должны вести над собой тщательную работу, чтобы перерасти это чувство.