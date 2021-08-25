Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Какие экзотические животные живут в московских квартирах

Ольга Кузьмина  

Общество
Какие экзотические животные живут в московских квартирах
Фото: Pixabay

Крокодилы, змеи и рыси, и полярные совы — кто только не живет в домах москвичей.Знают ли владельцы экзотических животных, чем они рискуют на самом деле?

После беседы с орнитологом, ветврачом Яковом Кантановичем («Вечерка» № 25 от 1–8 июля 2021 года; на фото) мы получили немало писем от читателей, которые просили рассказывать о животных и птицах чаще. А тут и инфоповод подвернулся: в столичных водоемах все чаще стали встречаться красноухие черепахи. С вопроса о них и началась беседа.

— Яков, так откуда черепашки?

— Увы, это в основном те черепашки, которых покупали для забавы и которые потом хозяевам наскучили. Брошенные питомцы. Не могу сказать, насколько активно они размножаются, но зимовать они и правда умудряются. Несколько лет назад, кстати, мои клиенты просто потеряли такую черепаху на даче. Искали, не нашли, а следующим летом ее обнаружили их соседи. Черепаха была в ужасном состоянии, с расклеванным панцирем, травмированной мордочкой, но живая и красная, как глина — очевидно, в ней она и зимовала. И выжила!

— Как это чудовищно — взять и выбросить потом.

— Да, но что за обычными питомцами, что за экзотическими людям следить надоедает. Иногда дорогих птиц и рептилий готовы отдать даром — лишь бы забрали. С наскучившим попугаем не общаются — сидит один. Кормят, поят, но не любят.

— Но зачем покупать тогда? Ведь покупка экзота — дело хлопотное, да и денег стоит.

— Когда-то это стоило дороже, но не беспредельно — тысячи три долларов. Сегодня любую зверушку, желаемого цвета и оттенка, готовы привезти из любой части мира иногда и за тысячу долларов. Черный рынок торговли живностью очень развит. Никакой ответственности за эти «товары» никто не несет, пожелание клиента — закон. Ну а потом начинаются всякие истории. Вообще рептилии начали появляться в Москве у обеспеченных людей в 1990-е. Чего только тогда не привозили, пополняя коллекции.

— Для демонстрации крутизны?

— Может, и так. Наверное, у каждого были свои мотивы. Но в целом наличие коллекции экзотов делает тебя знаменитым в узких кругах.

Какие экзотические животные живут в московских квартирахФото: Pixabay

— А к каким рептилиям вы чаще всего ездите на вызовы?

— К каким? И не скажу... Езжу к кайманам, например. Это один из древнейших видов, свирепая такая машина, заточенная на убийство. Держат их в аквариумах. Сначала маленьких кайманчиков покупали для развлечения. Представляете — бегает по столу веселый карандашик сантиметров в 20–30, всем весело, кормят его с рук. Но потом он вырастает, и руку к нему в аквариум уже не сунешь.

— И за ушком не почешешь.

— В общем, да, хотя я видел, как с крокодилами ходят по дому, как с котятами. Правда, это обычно после посиделок случается, когда страхи притупляются. Кормят крокодилов раз в неделю; сытые — они спокойные. А голодные — да… Я приезжал несколько раз к травмированным крокодилам — например, они разгрызали трубку фильтра для воды, ведущую в аквариум. При травмированной ротовой полости они есть не могут и агрессивны.

— А что делать, если крокодила нужно куда-то перевезти?

— Если нужно вытащить его из аквариума, приходится что-то изобретать. Обычно на него удавку набрасывают и достают, растянув, как бревнышко. Я вот придумал, что фиксировать рептилию на дне аквариума удобно шваброй, а потом работать в перчатках. Но когда крокодил в воде — трудно, да.

— Яков, а как у крокодила в «домике» убирают? Дурацкий вопрос, но все же…

— Ну как… Руками. По моим наблюдениям, крокодилов и прочих рептилий меньше боятся женщины. В одном доме я видел, как аквариум с большим, килограммов на 40, крокодилом, мыла приходящая домработница. Она называла его Геной, не боялась его и жалела — ведь ему было тесно. Тогда я что-то понял о женском сердце… Никаких перчаток у нее не было! Что еще любопытно: в качестве корма для Гены в этом доме жили черепашки, часть он съел, а часть — нет, и они росли вместе, в одном аквариуме. Они по нему ползали, он их не обижал, даже ели они вместе. Но однажды Гена откусил черепашке лапку — может, и не хотел, но так вышло, и потянул ее на дно. Так вот: эта женщина голыми руками достала черепашку, чтобы я ее лечил. Так что назвать крокодила убийцей для всех все же нельзя. А черепашка потом вернулась в аквариум, кстати.

Какие экзотические животные живут в московских квартирахФото: Александр Казаков/ Вечерняя Москва

— По-моему, это ужасно… Но ведь привозят иногда и ядовитых змей! А они убегают к соседям через какие-то трубы или канализацию.

— Это преувеличено. Хотя в 1990-е было массовое поветрие, когда люди ставили решетки на сливное колено унитаза, поскольку кто-то пустил слух, что именно в канализацию сбежали какие-то агрессивные ядовитые рыбы. Как выпрыгнут из воды, как укусят!

— Это бред, согласна. Но про убежавших змей я даже репортаж видела, и не один!

— Не буду спорить. Змей и правда держат, в том числе опасных. У одного моего клиента жила эфа. Лежала в террариуме и реагировала только на супругу клиента — как она мимо пройдет, вскидывала голову. В итоге женщина упросила мужа змею отдать в институт ядов — нервы сдали, она считала, что эфа ведет на нее охоту. Другой раз приехал на вызов к девушке — «любимый ужик заболел». Смотрю — а руки у хозяйки все в бинтах. «Ужик меня прикусывает». Я говорю: это же не ужик, а гадючка черная.

— Вы хотите сказать, что девушка держала дома гадюку, не понимая этого?

— Именно так. К счастью, змеи умеют дозировать количество впрыскиваемого яда. А могут устроить «сухой» укус, не впрыскивая яд вообще. Девушке повезло: она столкнулась с неагрессивной змеей. А есть такие, от которых в комнате, если что, не увернешься. А вообще 95 процентов людей змей не любят, 4 процента способны при виде змеи потерять сознание, а 1 процент их обожает. Эти люди их и заводят, не считая исследователей-ученых, конечно. Ужи, кстати, тоже не все безобидные, но ядовитых у нас нет, они в Латинской Америке встречаются. А определить, ядовита ли змея, не так трудно. Если голова в форме удлиненного ромбика, змея ядовитая, поскольку именно так выпирают железы с ядом. Голова округлая — скорее всего, желез нет.

— То есть в Латинской Америке еще и ужи ядовитые! И страшные анаконды лопают людей, как регулярно сообщает интернет?

— Там есть крупные змеи, но подобных случаев — единицы, это физические нереально, ротовой аппарат змеи не может заглотить объемное человеческое тело. А вообще существует четыре вида змей — гадюковые, аспидовые (кобры, черная мамба и все такое), ужовые и удавы. Есть также морские змеи, но это совсем другое.

Долгое время, кстати, до 2000-х годов, считалось, что змеи все видят в каком-то спектре тепловизора, очертания, но сейчас пришли к выводу, что со зрением у них все неплохо. Змеи, как известно, не моргают, что позволяет говорить об их гипнотическом взгляде. У них прозрачное сросшееся веко, и во время линьки эта линзочка сходит вместе с прочей кожей, чулком, и змеи после этого какое-то время слепы, отчего и агрессивны. И язычок их никого не подманивает, как думают некоторые, это просто способ познания змеей мира. Но это так, к слову. Еще один миф — что змеи видят только предметы в движении. Это не так, поскольку некоторые змеи охотятся на хамелеонов, а они, как известно, замирают, да еще и меняют цвет.

— Выходит, змеи — умные?

— Вы про наличие у них интеллекта? Это трудный вопрос. Говорят, что они выбирают жертву… Не знаю. В 1970-х годах, например, ветеринаров еще не учили тому, что и у змей могут быть вирусные и бактериальные болезни. Сейчас это известно. Это я к степени неизученности вопроса о змеях. В одном доме я наблюдал, как черепашки, жившие в аквариуме у окна, просто с ума сходили, когда подъезжала машина хозяйки. Что это — интеллект или лишь зрение? Мы-то их, как правило, считаем совсем не интеллектуальными…

Какие экзотические животные живут в московских квартирахФото: Pixabay

— А какие-то случаи особые у вас со змеями были?

— Был не так давно. Расскажу о нем, чтобы предупредить любителей экзотики, как бывает. У одного моего клиента жил дома любимец — крупный сетчатый питон.

— Крупный — это как?

— Метра полтора, но этого достаточно, поверьте. И этот клиент любил принимать с ним вместе ванну — возможно, ощущая таким образом единение с природой. Как-то вечером он мне звонит и говорит: приезжай, он меня обвил. Как обвил, спрашиваю? Ногу. Сильно? Чувствительно, и сжимает все крепче. Доехать я мог минут за сорок. Пока ехал и пока смогли открыть квартиру, нога уже чернеть начала. Я говорю — надо рассекать питона, без ноги останетесь. Ни в какую! Такая любовь. Я питона уколол, конечно, он ослабил хватку, но история была сильная.

— Какой кошмар… Яков, а какие домашние экзоты подарили вам самые сильные впечатления?

— Когда-то меня поразил шимпанзе, который жил дома у одной милой женщины. Когда из комнаты вышло создание ростом с невысокого человека, я был потрясен. Удивил малый тайский слон — черный, лохматый, обитатель вольера на Рублево-Успенском шоссе. А из ярких впечатлений это, конечно, жаба-водонос. Этих жаб ценят намибийцы — во время засухи они, бывало, выкапывали водоносов из грунта, куда те прятались, и использовали воду, накопленную запасливой жабой. То есть это как бы «живые фляги», отсюда и название. Ну а тут я наблюдал картину: лежит груда опилок, к которой подносят изрядный кусок замороженного цыпленка. И вдруг — р-раз, что-то очень быстро вылетает из-под опилок и цыпленок исчезает. У этой жабы острые клыки, заглотить большой кусок мяса для нее не проблема. В тяжелых условиях она — каннибал.

— Ох, не вызывает все это умиления, как бывает, когда говорят о домашних питомцах.

— Понимаю, но у всех свои слабости. Многие любят амфибий, чаще женский пол. Содержат и ядовитых рыб. Или очень ядовитых змей — тайпанов. У людей богатых свои придумки: например, я видел кабинет, оформленный в стилистике туарегов. Что-то вроде чума, прикрытого шкурой зебры, а рядом — вазы с песком и скорпионами, имитация маленькой пустыньки. Я, кстати, с ними работая, придумал, как к ним подбираться: на присоску с веревкой цеплял пепельницу и накрывал скорпиона сверху. Сил скинуть ее у него нет, и я мог пинцетом вытянуть его из-под стеклянной «тюрьмы».

— А с мини-пигами сталкивались? Хотя мода на них затихает, по-моему.

— Одно время их было очень много, а лет пять назад их массово вывозили из Москвы. Ведь иногда подаренные очаровательные мини-пиги дорастали до 80–90 килограммов — на прекрасном питании. Так было, например, у моих клиентов с Нового Арбата. А породистый мини-пиг, которого одна клиентка получила из Польши, все равно весит под сорок кило. Он забавно ездит с ее семьей на дачу — заходит в салон машины по мосткам, потом аккуратно по ним спускается.

Какие экзотические животные живут в московских квартирахФото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

— Скажите, по-вашему, какая-то ответственность у людей за покупку и содержание таких животных должна быть?

— Безусловно, и это должно быть обозначено в законе. Ныне это бесконтрольно, а содержат экзотику люди разные — есть ответственные, а есть… Ну или вспомните стрелка из Вешек, который несколько часов оборонялся от ОМОНа или СОБРа. Помните, показывали ведь, сколько у него дома было рептилий. Да и кого только не содержат. Самая дорогая «реликвия» — полярная сова. Заводят белок и птиц всех видов, включая фламинго, лебедей, уток всех мастей, пум, рысей — даже в квартирах. Знакомый мой, специалист по крупным кошкам, приехал ко мне, весь покусанный. Я решил, что это мейнкун его так, а оказалось — пума, живущая в одном из спальных районов Москвы.

— Ничего себе... Ну хорошо, а тренды в этой области есть?

— Конечно. Сейчас, например, тренд — заведение на участках сельскохозяйственных животных, причем породистых. Сначала купят одну курочку красивую — мол, пусть по участку бегает. Потом начинают что-то о курах читать, обнаруживают, что есть красивые породы — плимутрок тот же, или что какая-то курочка несет голубые яйца. И кончается дело покупкой курицы тысяч за двадцать. Популярны сегодня и нубийские козы.

Экзотика во все времена вызывает интерес. И добавлю еще — в целом славяне удивительно относятся к питомцам. Если рептилия или кошка, собака или птица заболели, ее будут лечить до последнего, веря в спасение, а вот на Западе не будут церемониться особо. Да, у нас тоже бросают животных, но в целом мы все равно гуманнее и преданнее. Это радует. А зачем экзотических животных заводят? Отвечу фразой из анекдота: «А вдруг спросят? А у нас — есть!»

ДОСЬЕ

Яков Валерьевич Кантанович — ныне практикующий ветеринарный врач. Окончил Московскую государственную академию ветеринарной медицины и биотехнологии (МГАВМиБ, Московская ветеринарная академия), затем ОДОН (Отдельная ордена Жукова, Ленина и Октябрьской революции Краснознаменная дивизия оперативного назначения им. Ф. Дзержинского войск национальной гвардии России), работал в ООО НПП «Мосзооветснаб».

Читайте также:
интервьюЖивотныеМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте