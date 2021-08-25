Какие экзотические животные живут в московских квартирах

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Крокодилы, змеи и рыси, и полярные совы — кто только не живет в домах москвичей.Знают ли владельцы экзотических животных, чем они рискуют на самом деле?

После беседы с орнитологом, ветврачом Яковом Кантановичем («Вечерка» № 25 от 1–8 июля 2021 года; на фото) мы получили немало писем от читателей, которые просили рассказывать о животных и птицах чаще. А тут и инфоповод подвернулся: в столичных водоемах все чаще стали встречаться красноухие черепахи. С вопроса о них и началась беседа.

— Яков, так откуда черепашки?

— Увы, это в основном те черепашки, которых покупали для забавы и которые потом хозяевам наскучили. Брошенные питомцы. Не могу сказать, насколько активно они размножаются, но зимовать они и правда умудряются. Несколько лет назад, кстати, мои клиенты просто потеряли такую черепаху на даче. Искали, не нашли, а следующим летом ее обнаружили их соседи. Черепаха была в ужасном состоянии, с расклеванным панцирем, травмированной мордочкой, но живая и красная, как глина — очевидно, в ней она и зимовала. И выжила!

— Как это чудовищно — взять и выбросить потом.

— Да, но что за обычными питомцами, что за экзотическими людям следить надоедает. Иногда дорогих птиц и рептилий готовы отдать даром — лишь бы забрали. С наскучившим попугаем не общаются — сидит один. Кормят, поят, но не любят.

— Но зачем покупать тогда? Ведь покупка экзота — дело хлопотное, да и денег стоит.

— Когда-то это стоило дороже, но не беспредельно — тысячи три долларов. Сегодня любую зверушку, желаемого цвета и оттенка, готовы привезти из любой части мира иногда и за тысячу долларов. Черный рынок торговли живностью очень развит. Никакой ответственности за эти «товары» никто не несет, пожелание клиента — закон. Ну а потом начинаются всякие истории. Вообще рептилии начали появляться в Москве у обеспеченных людей в 1990-е. Чего только тогда не привозили, пополняя коллекции.

— Для демонстрации крутизны?

— Может, и так. Наверное, у каждого были свои мотивы. Но в целом наличие коллекции экзотов делает тебя знаменитым в узких кругах.

Фото: Pixabay

— А к каким рептилиям вы чаще всего ездите на вызовы?

— К каким? И не скажу... Езжу к кайманам, например. Это один из древнейших видов, свирепая такая машина, заточенная на убийство. Держат их в аквариумах. Сначала маленьких кайманчиков покупали для развлечения. Представляете — бегает по столу веселый карандашик сантиметров в 20–30, всем весело, кормят его с рук. Но потом он вырастает, и руку к нему в аквариум уже не сунешь.

— И за ушком не почешешь.

— В общем, да, хотя я видел, как с крокодилами ходят по дому, как с котятами. Правда, это обычно после посиделок случается, когда страхи притупляются. Кормят крокодилов раз в неделю; сытые — они спокойные. А голодные — да… Я приезжал несколько раз к травмированным крокодилам — например, они разгрызали трубку фильтра для воды, ведущую в аквариум. При травмированной ротовой полости они есть не могут и агрессивны.

— А что делать, если крокодила нужно куда-то перевезти?

— Если нужно вытащить его из аквариума, приходится что-то изобретать. Обычно на него удавку набрасывают и достают, растянув, как бревнышко. Я вот придумал, что фиксировать рептилию на дне аквариума удобно шваброй, а потом работать в перчатках. Но когда крокодил в воде — трудно, да.

— Яков, а как у крокодила в «домике» убирают? Дурацкий вопрос, но все же…

— Ну как… Руками. По моим наблюдениям, крокодилов и прочих рептилий меньше боятся женщины. В одном доме я видел, как аквариум с большим, килограммов на 40, крокодилом, мыла приходящая домработница. Она называла его Геной, не боялась его и жалела — ведь ему было тесно. Тогда я что-то понял о женском сердце… Никаких перчаток у нее не было! Что еще любопытно: в качестве корма для Гены в этом доме жили черепашки, часть он съел, а часть — нет, и они росли вместе, в одном аквариуме. Они по нему ползали, он их не обижал, даже ели они вместе. Но однажды Гена откусил черепашке лапку — может, и не хотел, но так вышло, и потянул ее на дно. Так вот: эта женщина голыми руками достала черепашку, чтобы я ее лечил. Так что назвать крокодила убийцей для всех все же нельзя. А черепашка потом вернулась в аквариум, кстати.

Фото: Александр Казаков/ Вечерняя Москва

— По-моему, это ужасно… Но ведь привозят иногда и ядовитых змей! А они убегают к соседям через какие-то трубы или канализацию.

— Это преувеличено. Хотя в 1990-е было массовое поветрие, когда люди ставили решетки на сливное колено унитаза, поскольку кто-то пустил слух, что именно в канализацию сбежали какие-то агрессивные ядовитые рыбы. Как выпрыгнут из воды, как укусят!

— Это бред, согласна. Но про убежавших змей я даже репортаж видела, и не один!

— Не буду спорить. Змей и правда держат, в том числе опасных. У одного моего клиента жила эфа. Лежала в террариуме и реагировала только на супругу клиента — как она мимо пройдет, вскидывала голову. В итоге женщина упросила мужа змею отдать в институт ядов — нервы сдали, она считала, что эфа ведет на нее охоту. Другой раз приехал на вызов к девушке — «любимый ужик заболел». Смотрю — а руки у хозяйки все в бинтах. «Ужик меня прикусывает». Я говорю: это же не ужик, а гадючка черная.

— Вы хотите сказать, что девушка держала дома гадюку, не понимая этого?

— Именно так. К счастью, змеи умеют дозировать количество впрыскиваемого яда. А могут устроить «сухой» укус, не впрыскивая яд вообще. Девушке повезло: она столкнулась с неагрессивной змеей. А есть такие, от которых в комнате, если что, не увернешься. А вообще 95 процентов людей змей не любят, 4 процента способны при виде змеи потерять сознание, а 1 процент их обожает. Эти люди их и заводят, не считая исследователей-ученых, конечно. Ужи, кстати, тоже не все безобидные, но ядовитых у нас нет, они в Латинской Америке встречаются. А определить, ядовита ли змея, не так трудно. Если голова в форме удлиненного ромбика, змея ядовитая, поскольку именно так выпирают железы с ядом. Голова округлая — скорее всего, желез нет.

— То есть в Латинской Америке еще и ужи ядовитые! И страшные анаконды лопают людей, как регулярно сообщает интернет?

— Там есть крупные змеи, но подобных случаев — единицы, это физические нереально, ротовой аппарат змеи не может заглотить объемное человеческое тело. А вообще существует четыре вида змей — гадюковые, аспидовые (кобры, черная мамба и все такое), ужовые и удавы. Есть также морские змеи, но это совсем другое.

Долгое время, кстати, до 2000-х годов, считалось, что змеи все видят в каком-то спектре тепловизора, очертания, но сейчас пришли к выводу, что со зрением у них все неплохо. Змеи, как известно, не моргают, что позволяет говорить об их гипнотическом взгляде. У них прозрачное сросшееся веко, и во время линьки эта линзочка сходит вместе с прочей кожей, чулком, и змеи после этого какое-то время слепы, отчего и агрессивны. И язычок их никого не подманивает, как думают некоторые, это просто способ познания змеей мира. Но это так, к слову. Еще один миф — что змеи видят только предметы в движении. Это не так, поскольку некоторые змеи охотятся на хамелеонов, а они, как известно, замирают, да еще и меняют цвет.

— Выходит, змеи — умные?

— Вы про наличие у них интеллекта? Это трудный вопрос. Говорят, что они выбирают жертву… Не знаю. В 1970-х годах, например, ветеринаров еще не учили тому, что и у змей могут быть вирусные и бактериальные болезни. Сейчас это известно. Это я к степени неизученности вопроса о змеях. В одном доме я наблюдал, как черепашки, жившие в аквариуме у окна, просто с ума сходили, когда подъезжала машина хозяйки. Что это — интеллект или лишь зрение? Мы-то их, как правило, считаем совсем не интеллектуальными…

Фото: Pixabay

— А какие-то случаи особые у вас со змеями были?

— Был не так давно. Расскажу о нем, чтобы предупредить любителей экзотики, как бывает. У одного моего клиента жил дома любимец — крупный сетчатый питон.

— Крупный — это как?

— Метра полтора, но этого достаточно, поверьте. И этот клиент любил принимать с ним вместе ванну — возможно, ощущая таким образом единение с природой. Как-то вечером он мне звонит и говорит: приезжай, он меня обвил. Как обвил, спрашиваю? Ногу. Сильно? Чувствительно, и сжимает все крепче. Доехать я мог минут за сорок. Пока ехал и пока смогли открыть квартиру, нога уже чернеть начала. Я говорю — надо рассекать питона, без ноги останетесь. Ни в какую! Такая любовь. Я питона уколол, конечно, он ослабил хватку, но история была сильная.

— Какой кошмар… Яков, а какие домашние экзоты подарили вам самые сильные впечатления?

— Когда-то меня поразил шимпанзе, который жил дома у одной милой женщины. Когда из комнаты вышло создание ростом с невысокого человека, я был потрясен. Удивил малый тайский слон — черный, лохматый, обитатель вольера на Рублево-Успенском шоссе. А из ярких впечатлений это, конечно, жаба-водонос. Этих жаб ценят намибийцы — во время засухи они, бывало, выкапывали водоносов из грунта, куда те прятались, и использовали воду, накопленную запасливой жабой. То есть это как бы «живые фляги», отсюда и название. Ну а тут я наблюдал картину: лежит груда опилок, к которой подносят изрядный кусок замороженного цыпленка. И вдруг — р-раз, что-то очень быстро вылетает из-под опилок и цыпленок исчезает. У этой жабы острые клыки, заглотить большой кусок мяса для нее не проблема. В тяжелых условиях она — каннибал.

— Ох, не вызывает все это умиления, как бывает, когда говорят о домашних питомцах.

— Понимаю, но у всех свои слабости. Многие любят амфибий, чаще женский пол. Содержат и ядовитых рыб. Или очень ядовитых змей — тайпанов. У людей богатых свои придумки: например, я видел кабинет, оформленный в стилистике туарегов. Что-то вроде чума, прикрытого шкурой зебры, а рядом — вазы с песком и скорпионами, имитация маленькой пустыньки. Я, кстати, с ними работая, придумал, как к ним подбираться: на присоску с веревкой цеплял пепельницу и накрывал скорпиона сверху. Сил скинуть ее у него нет, и я мог пинцетом вытянуть его из-под стеклянной «тюрьмы».

— А с мини-пигами сталкивались? Хотя мода на них затихает, по-моему.

— Одно время их было очень много, а лет пять назад их массово вывозили из Москвы. Ведь иногда подаренные очаровательные мини-пиги дорастали до 80–90 килограммов — на прекрасном питании. Так было, например, у моих клиентов с Нового Арбата. А породистый мини-пиг, которого одна клиентка получила из Польши, все равно весит под сорок кило. Он забавно ездит с ее семьей на дачу — заходит в салон машины по мосткам, потом аккуратно по ним спускается.

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

— Скажите, по-вашему, какая-то ответственность у людей за покупку и содержание таких животных должна быть?

— Безусловно, и это должно быть обозначено в законе. Ныне это бесконтрольно, а содержат экзотику люди разные — есть ответственные, а есть… Ну или вспомните стрелка из Вешек, который несколько часов оборонялся от ОМОНа или СОБРа. Помните, показывали ведь, сколько у него дома было рептилий. Да и кого только не содержат. Самая дорогая «реликвия» — полярная сова. Заводят белок и птиц всех видов, включая фламинго, лебедей, уток всех мастей, пум, рысей — даже в квартирах. Знакомый мой, специалист по крупным кошкам, приехал ко мне, весь покусанный. Я решил, что это мейнкун его так, а оказалось — пума, живущая в одном из спальных районов Москвы.

— Ничего себе... Ну хорошо, а тренды в этой области есть?

— Конечно. Сейчас, например, тренд — заведение на участках сельскохозяйственных животных, причем породистых. Сначала купят одну курочку красивую — мол, пусть по участку бегает. Потом начинают что-то о курах читать, обнаруживают, что есть красивые породы — плимутрок тот же, или что какая-то курочка несет голубые яйца. И кончается дело покупкой курицы тысяч за двадцать. Популярны сегодня и нубийские козы.

Экзотика во все времена вызывает интерес. И добавлю еще — в целом славяне удивительно относятся к питомцам. Если рептилия или кошка, собака или птица заболели, ее будут лечить до последнего, веря в спасение, а вот на Западе не будут церемониться особо. Да, у нас тоже бросают животных, но в целом мы все равно гуманнее и преданнее. Это радует. А зачем экзотических животных заводят? Отвечу фразой из анекдота: «А вдруг спросят? А у нас — есть!»

ДОСЬЕ

Яков Валерьевич Кантанович — ныне практикующий ветеринарный врач. Окончил Московскую государственную академию ветеринарной медицины и биотехнологии (МГАВМиБ, Московская ветеринарная академия), затем ОДОН (Отдельная ордена Жукова, Ленина и Октябрьской революции Краснознаменная дивизия оперативного назначения им. Ф. Дзержинского войск национальной гвардии России), работал в ООО НПП «Мосзооветснаб».