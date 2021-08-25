Над градусом

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Проблема стрессов, увы, стала неизбежной частью нашей жизни. Многие пытаются решить ее с помощью рюмки или бокала спиртного. Насколько это опасно?

Все начинается с выпивки перед ужином, рассказывает психотерапевт, нарколог Александр Федорович.

— Стресс, как правило, накапливается в течение многих дней. Человек становится раздражительным. У кого-то пропадает аппетит, у кого-то — сон, — рассказывает Александр. — И вот в какой-то момент человек, почти не задумываясь, решает снять стресс самым простым и доступным для него способом — немного выпить. Всего одну рюмку — перед ужином. Ну или пару банок пива. И выпивает. Стресс и правда отпускает. Человек решает, что он нашел прекрасный способ расслабиться! Он начинает выпивать чаще.

Как пояснил эксперт, одна из главных проблем в том, что домашние, как правило, на это сначала не реагируют. Нередко бывает, что идею даже поддерживают!

— Муж, скажем, пьет перед ужином водку или пиво, а жена какое-нибудь вино — возникает такая семейная традиция, — рассказывает доктор. — Причем традиция считается хорошей, потому что мужа и жену она, как ни странно, сближает. Люди выпивают, расслабляются, рассказывают друг другу, что в течение дня произошло. Если учесть, что живого общения в нашей полувиртуальной жизни становится все меньше, то такие семейные посиделки приобретают ценность, становясь практически ежедневными! И каждый раз люди выпивают. Это еще не алкоголизм, но уже переход к его первой стадии, когда формируется стойкая психологическая зависимость от спиртного.

Что происходит дальше? А дальше, как пояснил эксперт, растет доза употребляемого спиртного. Вместо одной рюмки — уже две или три.

— Настоящие проблемы обнаруживаются тогда, когда человек начинает выпивать в офисе. Там тоже много стрессовых факторов! — продолжает Александр Федорович. — Человек спускается в бар — «хлопнуть» рюмку. Или кто-то приносит бутылку, к которой коллеги в течение дня прикладываются.

Показательный признак развития алкоголизма, как пояснил эксперт, — появление некой бравурности. Пьяница чувствует, что ему море по колено. «Ну подумаешь — выпил! Разве я от этого хуже работаю?» Он может садиться выпившим за руль, когда едет домой: «Ерунда, пронесет! А если остановят — договоримся!» И кладет в карман сумму, достаточную, на его взгляд, чтобы откупиться.

— А дальше, увы, все идет по нарастающей. Человек и работает, и ездит за рулем уже не просто выпившим, а тяжело, до беспамятства, пьяным, — рассказывает Александр Федорович. — Я думаю, все помнят трагическую историю с Михаилом Ефремовым. И все помнят, чем она закончилась: смертью для одного и тюрьмой для другого. А ведь все начиналось просто с веселых пирушек.

Как пояснил эксперт, один из главных признаков развивающегося алкоголизма — асоциальное поведение. Пьяница начинает делать то, что раньше, в трезвом виде, не делал.

Еще один признак — переход психологической зависимости в физиологическую.

— Человек уже не только пьет перед ужином, он начинает напиваться на выходных. С четверга, а то и со среды он начинает обсуждать с коллегами, куда они пойдут в пятницу — отметить окончание рабочей недели. Он буквально живет ожиданием «праздника», — рассказывает эксперт. — И во время этого «праздника» часто напивается до потери самоконтроля, а потом обсуждает свои «приключения» с коллегами. Производительность труда падает, начальство смотрит косо, карьера не складывается, а то и вовсе катится под откос. А ведь все начиналось с невинного, в общем-то, желания быстро и эффективно снять стресс.

СПРАВКА

Есть четыре стадии алкогольной зависимости:

— Бытовое пьянство. Спиртное употребляют для снятия стресса.

— Человек выпивает все больше — доза растет, и это случается все чаще.

— Запойный алкоголизм. Стремление опохмелиться. При этом опохмелка всегда перерастает в запой.

— Хронический алкоголизм. У больного развивается белая горячка, он как личность деградирует.

КОГДА СТОИТ ИДТИ К ДОКТОРУ

Справиться с алкоголизмом проще на начальной стадии. Вот что советуют врачи.

— Не пейте вместе с человеком, у которого проблемы со спиртным. Не пейте алкоголь при нем.

— Не держите дома спиртное — «на всякий случай».

— Если человек уже увлекся спиртным, не нужно с ним скандалить — это лишь ухудшит атмосферу в семье и станет дополнительным поводом к употреблению алкоголя. Лучше дружески заметить, что он стал чаще выпивать и вас это не радует.

— Прибегните к помощи друзей и вообще близких людей, чье мнение для выпивающего важно. Пусть аккуратно, ни в чем не обвиняя, поговорят с ним: не слишком ли часто он «прикладывается». Ведь сам человек часто просто не замечает, что у него начинает формироваться алкогольная зависимость.

— Главное — найдите рюмке достойную альтернативу. Лучше всего, если это будет спорт. Ходите вместе в тренажерный зал, катайтесь на выходных на велосипедах, играйте с детьми в футбол.

— Если ничего не помогает — обращайтесь к наркологу. В этом случае шансы побороть влечение к спиртному выше.