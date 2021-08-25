Шанс разбогатеть: каким знакам зодиака повезет с деньгами в сентябре

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Финансовый гороскоп на сентябрь для всех знаков составила шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Овен

Финансовые вопросы решаются довольно стабильно. В этом месяце дела обстоят комфортно, и вы можете отвлечься от подсчетов расходов. Однако это не означает, что вы должны полностью игнорировать эту сферу. Вместо этого звезды советуют вам в этом месяце сосредоточиться на продвижении в карьере или других финансовых начинаниях. Работайте над целью, а не над цифрами, и деньги будут приходить сами собой. Овны работают лучше всего, когда им есть за что бороться, поэтому всегда помните о своей мечте, и Вселенная естественным образом предоставит вам богатство, необходимое для ее достижения.

Телец

Тельцам предстоит реорганизация и осмысление состояния своих финансовых ресурсов и того, куда они вкладывают деньги. Это нормально, так как положение вещей естественным образом меняется со временем, а потери, с которыми вы столкнулись, являются признаком того, что пришло время адаптироваться к новому положению вещей. Не паникуйте. Вместо этого начните процесс переоценки ваших текущих инвестиций и финансовой структуры. Подумайте о составлении нового бюджета на этот месяц, это поможет снять часть стресса и беспокойства.

Близнецы

Вы можете быть слишком заняты, чтобы это заметить, но ваши инвестиции или организация бюджета наконец-то начинают приносить плоды. Энергия Венеры в прошлом месяце приносит дивиденды в этом месяце, так как ваши бенефициары или инвесторы начинают оказывать вам поддержку. Это может быть хорошее время для получения кредита, если вы в нем нуждаетесь, так как он, скорее всего, будет одобрен. Тем не менее не забывайте откладывать часть денег на черный день. Удача — это хорошо, но еще лучше быть готовым к будущему.

Рак

Хотя в этом месяце все еще относительно стабильно, вы можете почувствовать, что ситуация стала немного более позитивной, когда речь идет о ваших доходах. В этом месяце ваши инвестиции могут начать понемногу приносить прибыль. Возможно, не получится увидеть большого дохода, но вы будете довольны тем, что ваши финансы немного увеличились. Как всегда, работайте над созданием прочного фундамента для себя. Не забывайте экономить, когда это возможно.

Лев

Вы можете вздохнуть с облегчением, если речь идет о ваших финансах. Однако будьте осторожны, так как энергия Солнца имеет привычку усиливать все — и доходы, и расходы. В целом, первое должно преобладать над вторым, позволяя Львам наслаждаться плодами своего труда. Тем не менее полезно всегда откладывать часть денег на черный день. Хотя, если вы хотите побаловать себя в этом месяце, нет ничего плохого в том, чтобы потратить деньги на улучшение собственного душевного здоровья.

Дева

В сентябре вам следует проявить осторожность в финансовых вопросах. Вы можете обнаружить, что многие ваши проблемы придется решать, вкладывая большие деньги. Это факт, с которым вам, возможно, придется смириться в этом месяце. Но это не значит, что вы не можете подготовиться и разумно распорядиться своими финансами в ожидании этого. Убедитесь, что ваш бюджет на черный день соответствует требованиям и что вы расписали расходы, чтобы сентябрь не застал вас врасплох. У вас все получится.

Весы

Вы можете перевести дух, когда дело касается управления вашими финансами. Однако даже если все в порядке, стресс, который накладывает на вас этот месяц, может заставить вас беспокоиться и переживать о проблемах, которые на самом деле не мешают вашим доходам. Сделайте два шага назад, глубоко вдохните, и вы увидите, что все не так плохо, как кажется. Работайте над поддержанием текущего баланса между доходами и расходами, но не перегибайте палку. Сейчас стабильное время, наслаждайтесь им, а не пытайтесь добиться успеха, время для которого еще не наступило.

Скорпион

Удача прошлого месяца продолжает помогать вам и в сентябре. В этом месяце неоценимой будет поддержка ваших наставников. Скорпионам, у которых есть благодетели, следует прислушаться к их советам, прежде чем делать какие-либо поспешные шаги. В этом месяце ваши расходы могут возрасти из-за личных потребностей. Следите за тем, сколько тратите, но и не скупитесь. Помните, что ценность впечатлений не может быть объективно измерена.

Стрелец

В этом месяце ваши финансы продолжают расти, впрочем, как и ваши расходы. Составление бюджета и правильная организация своих ресурсов помогут улучшить ситуацию, но в некоторых вопросах вы обнаружите, что у вас нет другого выбора, кроме как потратить дополнительные деньги, чтобы решить проблему. В целом, в этом месяце вы все равно окажетесь в выигрыше в финансовом плане. Однако все же сделайте все возможное, чтобы облегчить бремя этих расходов. Отложите что-нибудь на черный день, чтобы вы могли тратить деньги, не ощущая их нехватки в кошельке.

Козерог

В денежном плане в этом месяце все идет довольно предсказуемо. Хотя в предсказуемости нет ничего захватывающего, иногда скука может быть лучше. Скука позволяет вам сделать выбор заранее, не слишком беспокоясь о неожиданностях. Наслаждайтесь этим временем: Вселенная пытается дать вам немного передышки в этот сложный месяц. Финансы, разделенные с партнерами, станут предметом спора. Хорошо, если у вас пока будут отдельные банковские счета, чтобы облегчить любые споры.

Водолей

Ситуация с деньгами немного улучшится по сравнению с прошлым месяцем, так как ваши финансы станут менее нестабильными и более предсказуемыми. В этом месяце Водолеи могут вздохнуть с облегчением и взять себя в руки, когда дело касается денег. Неожиданные бонусы или дополнительные доходы могут прийти к вам, но не стоит слишком сильно на них рассчитывать. В целом наслаждайтесь этим месяцем и возможностями, которые придут к вам.

Рыбы

Когда речь идет о ваших финансах и богатстве, на горизонте все немного туманно. Хотя в этом месяце кардинально ничего не изменится, вы можете испытывать разочаровывающие спады в своих финансах время от времени. Это может вызвать стресс, поскольку вы пытаетесь заделать все дыры, через которые, как вам кажется, ускользает ваше богатство. В конце концов, этот период пройдет, но вам нужно убедиться, что вы не позволите своему разочарованию взять верх над вами.