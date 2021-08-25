Даже ружье сделали умным: российские оружейники превращают фантастику в реальность

Боевая бронированная машина «Тайфун-ВДВ» / Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Открывшийся в подмосковном Алабине Международный военно-технический форум «Армия-2021» удивил своими новинками.

Судя по представленным образцам новейшей боевой техники, знаменитая цитата: «Вы ждали нас на кораблях, а мы с горы на лыжах», — приписываемая генералу Александру Лебедю, становится руководством к действию для конструкторов. Чтобы победить, врага нужно ошеломить.

Например, сыплющимися с неба минами. На такое способна новейшая система дистанционного минирования с мирным названием «Земледелие». Только сеет она смертоносный урожай. С виду она мало отличается от систем залпового огня. Главная изюминка в боеприпасах. Ракеты снаряжены минами, находящимися в контейнерах, дистанционно раскрывающихся над площадью, которую нужно минировать. Все происходит настолько скрытно и быстро, что противник может даже и не понять, что участок местности перед ним смертельно опасен.

Кроме системы минирования «Земледелие», были и другие интересные образцы техники и стрелкового оружия, представленные на форуме «Армия-2021».

SMART-ружье MP-155 Ultima

Оружие построено по модульному принципу, что позволяет владельцу кастомизировать изделие для своих потребностей. Оружие имеет бортовой ПК с цифровым дисплеем, часами, компасом, секундомером, таймером, счетчиком выстрелов и индикатором остатка патронов.

Беспилотник «Гром» на VI Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» в Московской области / Фото: Дмитрий Федюшко / ТАСС

Беспилотный летательный аппарат «Гром»

БПЛА должен действовать в связке с истребителями типа Су-35 и Су-57. «Гром » летит впереди группы самолетов, вызывает огонь противника на себя, проводит разведку воздушного пространства, а также может быть «маткой» для группы малых ударных или разведывательных беспилотников.

Артустановка «Магнолия»

Самоходное орудие «Магнолия» на базе бронированного двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-10ПМ. Пушка может вести огонь осколочно-фугасными снарядами на расстояние до 8,5 км, а при использовании управляемых снарядов дальность огня может достигать 10 км. Скорострельность составляет десять выстрелов в минуту при боекомплекте из 80 снарядов.

ТайфунВДВ

У бронеавтомобиля высокие показатели проходимости, скорости движения, тягово-динамических характеристик, маневренности по всем видам дорог и местности. Машина может эксплуатироваться в горных районах на высоте до 4500 м над уровнем моря.