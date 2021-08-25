Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

И помни отца своего: любовь к родным — библейская истина

Ольга Кузьмина  

Общество
И помни отца своего: любовь к родным — библейская истина
Председатель Российского детского фонда писатель Альберт Лиханов в Музее Зои Космодемьянской в Петрищеве / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Сегодня мы продолжаем разговор, начатый в номере нашей газеты от 5 августа: мы решили посмотреть, как накладываются ветхозаветные заповеди на современную канву, на день сегодняшний и его реалии. В прошлом выпуске речь шла о постулате «Не убий», сегодня мы попросили порассуждать о завете почитать родителей председателя Российского детского фонда, академика Российской академии образования, писателя Альберта Лиханова.

Почитай отца твоего и мать твою — гласит пятая заповедь Закона Божия. Нет ничего сильнее родительской любви, родители дают жизнь, «мама» — первое слово… Все так. Но, увы, порой родители бросают детей, а дети сдают родителей в дома престарелых, да и о почтении к старшим говорить часто не приходится. Обсудить это мы решили с писателем Альбертом Лихановым.

— Альберт Анатольевич, на днях папа выбросил из окна трехлетнего сына, возбуждено уголовное дело. А психиатр Андрей Жиляев в интервью нашей газете говорил, что у многих современных мам отсутствует материнский инстинкт: он не дается от природы, а воспитывается. Что с нами?!

Об этом, но чуть по-другому, рассказывал мне лет тридцать назад мой друг, классик педиатрии, покойный ныне Станислав Далецкий. Он вел собственную статистику криминальной гибели малышей до трех лет в Москве и утверждал, что большинство убийц ребятишек — их собственные матери. Мужчины в этом криминале сильно отставали от женщин. Но это были данные советских времен. Не располагаю современной статистикой, но она существует в Росстате, и не мешало бы средствам массовой информации контролировать ее хотя бы во имя истины. Важны и выводы специалистов-криминологов. Я предчувствую, что такой анализ обнаружит много нового. Но думать надо не только об анализе бедствия, но и о понимании его природы.

А перед вашим приходом я листал книгу почти забытого у нас педагога и писателя Януша Корчака. Мы силами Российского детского фонда переиздавали его в 2012 году, планируем переиздать и в следующем — когда исполнится 80 лет с того дня, как Корчак, отказавшись от предложения гитлеровского офицера, читавшего его книги, отойти в сторону вместе с воспитанниками отправился в газовую камеру концлагеря Треблинка. Это один из всемирных, внеконфессиональных святых. О нем сегодня говорят мало, хотя его книги надо бы читать — они просты и благородны. Самое печальное, что Корчака не знают и те, кто обязан его знать по долгу службы — то же учительство.

Возникает вопрос, имеющий отношение к разговору: а кто у нас остался из числа значимых педагогов? Почти никого. Раньше был Макаренко. Его главное педагогическое открытие — возможность трудом возвращать сломавшегося в начале пути человека к продолжению жизни. Сухомлинского считают устаревшим, «советским». Но нам эти моральные апокрифы сейчас так нужны! А мы их не видим — ослепли! А была в конце 1990-х плеяда педагогов–новаторов. Но и они исчезли куда-то...

Взрывая фундамент, на котором все строилось в прошлом, мы достигли значительных успехов! Но все ли следует забывать? И только ли разрушение есть фактор обновления? Не разумнее ли созидать, призывая и из прошлого, в том числе недавнего, «разумное и вечное»? Кстати, переиздав Корчака, мы собрали вместе послов Израиля, Польши, Украины, Белоруссии, России, представителей педагогической общественности, практиков педагогики. Оказалось, тема воспитания и педагогики интересует всех, и все ощутили ее как некий предмет объединения. Это и сейчас могло бы быть фактором, объединяющим разные страны, разделенные взаимными претензиями, но… А Корчак писал о понятных вещах.

Его книга «Правила жизни» — это фундамент любви человека к человеку независимо от национальности, лишенная нудных наставлений, но при этом явно представляющая собой педагогический предмет. Придумал только что: попробуем найти средства, чтобы, переиздав «Правила жизни», мы смогли бесплатно раздать эту книгу каждому из 4000 детей, которые совершили серьезные проступки, но были не осуждены, а отправлены в закрытые спецзаведения (их у нас 57), в которых детей воспитывают без гаджетов, пытаясь сбить с намеченного пути в никуда.

— Хорошая идея. А почему сейчас так мало нормальных семей? Родители безмерно жестоки, дети не благодарны, растут потребителями. Еще и родителей «из простых» стесняются.

— Несколько дней назад отметила свое 70-летие Татьяна Васильевна Сорокина, уникальная женщина. Они с мужем Михаилом, уже покойным к сожалению, воспитали 83 ребенка, и перед юбилеем ей дали еще двоих. То есть всего — 85. Сорокины рассказывали мне, как по утрам к ним в комнату прибегали дети, чтобы их поцеловать. Названные родители бессчетное количество раз слышали «доброе утро, мамочка и папочка», «спокойной ночи» и «спасибо».

А Михаил как-то зашел на работу к взрослому уже сыну, и тот при всех кинулся навстречу, распахнув объятия: «Папа!» Устыдиться родителей невозможно. Воспитанные Сорокиными ребята знали, как это — быть на дне, и прекрасно понимали, кто их оттуда вытащил. Простая жизнь имеет свои преимущества: я говорю о нравственной, не о социальной памяти. В больших семьях существует не до конца изученный фактор: когда один член семьи берет пример поведения и реакций с другого, нет нужды поучать, всему учит модель отношений. Постепенно это входит в кровь. А ведь у этих детей, почти у всех, были живы биологические родители, которых они не хотели вспоминать настолько, что меняли отчество и фамилии!

Еще Сорокины вырастили группу детишек, родившихся с волчьей пастью или заячьей губой: чаще всего по этой причине родные мамы их и оставляли в роддомах. А Татьяна Васильевна с каждым ребенком шла на операцию. И все это внятно и наглядно разъясняло детям смысл любви, цену осознанности и жертвенности взрослых, принявших их к себе, чувство защиты, подаренной, казалось бы, чужими людьми. Дети не требуют свидетельств о рождении, они требуют любви! Кто любит тебя, жертвует собой для тебя — тот и родной. К слову: Татьяна Васильевна Сорокина — самая многодетная мать России и Европы, а может и мира! Бьюсь за присуждение ей звания Героя Труда России. Труд матери недооценен повсюду...

И помни отца своего: любовь к родным — библейская истинаФото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— Бывает, дети в родных семьях всем недовольны.

— Думаю, дети, ничего еще не совершившие и не достигшие, не должны предъявлять претензий ни к кому, кроме как к себе. Но современные родители часто, с малых лет детей как бы…

— ... играют в демократию?

— Можно и так сказать. Иные не будут выяснять, что случилось на самом деле, если возник конфликт учителя и ученика, априори встанут на сторону ребенка. А ведь он мог и нахамить. Ребенка нужно воспитывать в покорности и послушании, что звучит странно для нашего времени. Но он с детского сада готов предъявлять претензии воспитателям. Взрослые не возражают, так что удивительного, если потом это же обрушится и на них?

— Вы к тому, что бывают и дети «хороши», и родители? Или вы к теме ювеналов?

— Мы со рвением подрывали собственные основы основ, а потом начали перенимать на Западе то, что нам не свойственно. А про ювеналов я минимум тридцать лет говорю жестко, хотя по долгу своего выбора и по велению сердца должен быть полностью на стороне защитников прав детей, как называют себя представители ювенальной юстиции. Беда большинства сотрудников органов опеки и попечительства в том, что они управляются муниципальной властью, функция которой — обеспечение необходимым подведомственной территории. В заботе о детстве им вменяется в обязанность нечто большее, этому надо учиться, а на службу в опеку и аналогичные органы часто попадают несостоявшиеся педагоги или неопытные администраторы. Органы опеки должны быть не привластными церберами, а рембригадами, способными чинить сложные конструкции: семью, непутевых родителей, сломанного ребенка.

— После землетрясения в Спитаке ваш фонд помогал искать спасшимся детям родных. Армяне каждому нашли новую семью на родине. Завидую семейственности кавказских народов...

— У них, как и у мусульман, свой мир, основа основ в нем — почитание старшего поколения. Последнее слово всегда за старейшинами. И у нас тоже должно быть так! В старину на Руси первым ложку брал самый старший, если кто полез вперед — ей же в лоб и получал. Так было и у нас, рухнуло после революции, а окончательно было «добито» в постперестроечный период. Посмотрите на реальное, а не декларируемое положение стариков. Что такое — лишать доплаты работающих пенсионеров? Они приходили на работу и от нищеты, часто — от одиночества, но, главным образом, ради ощущения себя частью профессии. Неуважение к старшим проглядывает отчетливо, это ошибка морального и государственного характера.

Наши столпы — генконструкторы, ученые — сплошь старцы, уйдут — рухнет все, ибо наставничество только начинает образовываться, и повсеместно ли оно? Педсоветы могли бы не директора школ возглавлять, а старейшие учителя, в том числе ушедшие в отставку. Истинное учительство — это родительство кратное, учителя обычно и сами родили, и чужих детей воспитывали. Не зря перед учителем раньше шапку снимали. А сейчас дети могут и родителя «оттянуть», и на учителя жалобу написать.

И помни отца своего: любовь к родным — библейская истинастарик дерево/ Кадр из фильма «Спитак» / 2018 год

— Но иногда и учителя отчебучивают такое, что…

— Это правда. Но так ли много случаев, когда учитель без малейших оснований лупит ребенка линейкой по пальцам? Настоящий учитель так не сделает. Даже если ребенок охамел, а это не редкость, он в ответ силу применять не должен.

— Сегодня дети не любят учителей, а учителя — детей. И это ужасно.

— Да. Когда-то мы приходили на занятия загодя, ждали учителя с открытым ртом. Сейчас можно опаздывать, ходить на уроке, вставать, говорить, огрызаться. Невосполнимые потери утраты дисциплины. Школа должна быть строгой и иметь свои правила, а их нет, одни заискивания. Это началось, когда она получила статус «предоставителя услуг». Какие услуги она предоставляет? Она человека делает!

А в вузе — свое, если родители платят, все, они покупают знания. А на рынке свои правила. Такими изменениями в образовании мы разрушаем основу всего. Моя первая учительница, Аполлинария Николаевна Тепляшина, во время войны получила два ордена Ленина. Их давали крупным военачальникам за победы в больших сражениях, а ей дали за труд учительский!

— Волей случая знаю, как воспитывают детей иные представители криминала 90-х. Наистрожайше!

— Не удивлен. Они своей судьбы для детей не хотят обычно. Кстати, один случай не дает мне покоя. Я обычно выступаю против сбора денег на помощь конкретному ребенку, полагая, что проблемы надо решать глобально, для чего и создан фонд «Круг добра», который получает бюджетные средства. Нам за ним не угнаться… Но недавно наше Пензенское отделение объявило у себя в области сбор средств для помощи одной девочке при двухэтапной сложной операции на сердце, которую согласились сделать только врачи в США. Цена одного этапа 15 миллионов рублей, второго — 16.

Дело шло медленно, и вдруг мне звонят коллеги из Пензы, и говорят: вечером к нам приехали люди в масках и привезли 15 миллионов. Утром деньги были сданы в банк, проконвертированы и переведены в бостонскую клинику. Ломаем голову: кто эти люди? Может, и бандиты, но я говорю им спасибо: эта девочка с родителями уже в Бостоне и готовится к операции. Наш фонд оплатил перелет, я передал семье денежную часть премии имени Лермонтова, которой удостоен в пензенских Тарханах.

Без конца думаю: что стоит за этим их поступком? Может, искупление чего-то? Оно срабатывает не у всех — представителю ГИБДД из Ставрополья, сидевшему на золотых унитазах в своем дворце, ничего подобного в голову не пришло. Или предыдущий пензенский губернатор, в доме которого нашли 500 миллионов? Когда его арестовывали, деньги на помощь ребенку уже собирали по крохам.

Вот, помечтаю об искуплении, а может, о раскаянии, предчувствии, а главное — совести. Известно: человек становится богаче, когда он не берет, а отдает. Искупление имеет право тихо встать в один ряд с благим делом простого пожертвования щедрой души, и это одна из актуальнейших тем сегодня. Хочется помечтать, чтобы президент награду учредил за раскаяние и возвращение неправедно нажитых капиталов! Искупление — пробуждение совести. Мы мечемся в поисках пути, может, только совесть должна нас за собой повести. Какую тонкую вещь сказал патриарх в Казани на открытии храма иконы Казанской Божьей Матери!

Важно, чтобы после нас остались не только старинные и отремонтированные храмы, но и верующие. Вера у нас часто бывает показной, одним перстом люди крестятся и им же тащат.

— А вы видите перспективы для возвращения нормальных межпоколенческих отношений?

— Школа должна снова стать воспитателем — будет больше порядка, в семье тоже. Нужно поднять престиж учителя. Простите за нескромность, но я уже лет 30 назад учредил в Кирове премию имени упомянутой Аполлинарии Тепляшиной для учителей начальной школы. Разве мало в стране таких учителей, как моя? И разве не было у них благодарных учеников? Переезд жителей сел в города похоронил малокомплектные школы, которые вместе с церквями и фельдшерскими пунктами составляли основу основ русского образа жизни. Ожидаемое мной направление развития — начало развития малых городов.

Если возвращение к норме в отношениях людей и должно состояться, оно состоится в провинции. Мне странно, что наше искусство, кино в первую очередь, не создает положительных героев. Нация страдает без позитивного примера. А у нас, если герой и появляется, то непременно следователь... Влияет на детей и социальное расслоение. Правда, дети сытых могут быть воспитаны так, что способны не демонстрировать своего восприятия других как грязи. Да, и еще: этот год — сплошь юбилеи.

Мы провели конкурс сочинений о полете Гагарина. Слава богу, дети, особенно в провинции, знают и любят Гагарина. Впереди юбилеи Некрасова и Достоевского. Это Россия! А что русского осталось в нашем миру? В каждой бытовой фразе любой семьи, кроме стариковских, две трети иностранных слов, вывески на магазинах — через одну. Десять учебников по истории. И тема служения Отечеству обсуждается, лишь когда речь идет об армии. А ребенок как должен родине служить?

В детстве кто и что ему объясняет по этому поводу? А ведь все это воспитывает человека. Сочувствующего. Сострадающего. Совестного. Раскаивающегося. Любящего. Иначе — никак. Всем на все наплевать.

Неужели это и есть направление движения?

ДОСЬЕ

Альберт Анатольевич Лиханов родился 13 сентября 1935 года в Кирове. Русский писатель, общественный деятель, председатель общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» (ООБФ «РДФ»), академик Российской академии образования. Кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, ордена Почета, орденов Дружбы, Трудового Красного Знамени, Знак Почета и многих других российских и международных наград.

Читайте также:
Семьядуховностьродители
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте