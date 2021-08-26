«Жаждут реванша»: генерал ФСБ рассказал, что спасет Россию от наплыва террористов

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Для того чтобы не допустить террористов в Россию, которые могут приехать из сопредельных стран из-за ситуации в Афганистане, нужно действовать уже сегодня и усиливать контрразведку, а также ужесточать Уголовный кодекс для нелегалов. У сторонников талибов* прилив восторга от захвата власти и большое желание реванша. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал заместитель председателя движения «Сильная Россия», генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Криминогенная обстановка в России может ухудшиться уже осенью из-за событий в Афганистане. Об этом ранее предупредил президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов. По его словам, в сопредельных с Афганистаном государствах действуют различные террористические ячейки, запрещенные в РФ. Внимание сейчас сфокусировано на Узбекистане и Таджикистане. Через сопредельные страны вместе с беженцами на российскую территорию могут проникнуть преступники, в том числе и нелегальным путем, считает Жданов.

Как рассказал Михайлов, криминогенная ситуация складывается по нескольким обстоятельствам. Первое — моральное состояние тех самых криминальных структур, которые могут создать сложную оперативную обстановку на территории России.

— Здесь важный момент. На территории России буквально за последние несколько дней были ликвидированы три группировки с достаточно большим количеством людей. Это группировки религиозных фанатиков и радикалов, которые представляют самую большую угрозу, — сказал собеседник «ВМ».

Но самое главное, по словам Михайлова, что «шевеление может начаться, потому что в данной ситуации тот режим, с которым боролись, победил». У сторонников талибов* прилив восторга от победы, «они жаждут реванша».

— Нет ничего опаснее такой ситуации, когда люди поняли, что они могут и что должны. Те самые, как у нас говорили, патриотические чувства, которые начинают распирать людей, находящихся вне зоны права и готовых на любые преступления, — отметил Михайлов.

По его словам, чтобы предотвратить проникновение в страну террористов, необходимо: первое — повысить качество оперативной работы; второе — исключить возможность вовлечения в преступные структуры людей. Кроме того, нужно уже сегодня усиливать в стране контрразведку. Граница, как напомнил собеседник «ВМ», — именно то место, через которое в Россию могут прийти преступники. Однако она «огромная, невероятной протяженности, не на всех участках может нормально контролироваться».

— Мы пограничные войска не ставим через каждый метр, поэтому надо усиливать жесткий внутренний контрразведовательный режим для выявления нелегалов, которые проникли на территорию России в качестве потенциальных террористов, — сказал Михайлов.

Правоохранительные органы должны держать ухо востро, добавил он. Также необходимо укрепить свои позиции с точки зрения права. По словам Михайлова, для этого, возможно, нужно пересмотреть статьи Уголовного кодекса по отношению к нелегалам, пересекающим российскую границу.

— Может быть, пересмотреть на данный момент практику применения статей о незаконном пересечении государственной границы и другие статьи Уголовного кодекса с точки зрения ужесточения. И понять, как эти статьи у нас применялись. Закон есть закон. Если положены по тем или иным видам преступления, связанным с незаконным пересечением границы, с организацией незаконной миграции, эти нормы права надо применять. Только так, — сказал Михайлов.

При этом он подчеркнул, что за нелегальное пересечение границы предусмотрено уголовное наказание с отбытием его в месте лишения свободы. Как добавил Михайлов, желающие попасть в Россию из Афганистана должны помнить, что беженцы — это не нелегалы. Последние получают определенный статус по приезде в страну и содержатся за государственный счет.

— Мы прекрасно понимаем, что они (талибы* — прим. «ВМ») никогда не отказывались от создания некого джамаата. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что на данный момент эта преступная власть, которая объявлена у нас вне закона, носит нелегитимный характер. Понятно, что для них очень важно будет выстроить свои отношения с мировым сообществом, потому что они претендуют на власть, на свою государственность. Выполнят ли они свои обещания с тем, что не будут преследовать, карать людей, которые работали с предыдущим режимом? Это большой вопрос, — заключил Михайлов.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана военных сил США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.